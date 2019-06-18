В Госдуме не дали внятного комментария на возможное размещение американских баз на Украине

В Государственной думе РФ надеются, что США не решатся размещать свои ударные вооружения на приграничных территориях Украины.

А если решатся, то Россия сделает всё, чтобы «ни единый волосок не упал с головы ни одного россиянина».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такой комментарий в связи с принятым российским парламентом законом о приостановке участия России в договоре по ДРСМД дал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Судя по всему, никаких превентивных мер, на случай появления американских баз на Украине, в Кремле предпринимать не собираются. Или в Госдуме об этом ничего не известно.

«Давайте вспомним, что в том или ином виде у особо одаренных ребят в Вашингтоне такие идеи проскальзывали во времена еще президента Порошенко. Но этого не было сделано (размещение баз на Украине). Если хотите мою личную экстраполяцию, то нет, вряд ли. Но попытки такого плана могут происходить», – предположил депутат, не пояснив, есть ли у него хотя бы минимальные данные на этот счёт.

Тем не менее, Слуцкий заверил, что «Россия в любом случае готова ответить на любые подобного рода шаги».

«Сегодня наши ВС как никогда обладают высокой боеготовностью. Так, чтобы ни единый волосок не упал с головы ни одного россиянина», – цитирует ТАСС главу комитета.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.06.19

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