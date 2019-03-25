Патрушев не видит препятствий для изменения формата ДРСМД

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев считает, что для изменения формата Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенного между США и СССР 8 декабря 1987 года, нет препятствий. Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».

По словам Патрушева, в Вашингтоне говорили о том, что договор устарел, так как не распространяется на другие страны, в распоряжении которых имеются ракеты средней и меньшей дальности. Однако, отметил Патрушев, США не пытались начать переговоры для «модернизации или переформатирования» ДРСМД. «По нашему же мнению, никаких политических или правовых препятствий для трансформации ДРСМД в многостороннюю договоренность нет», – заявил глава Совбеза.

США приостановили участие в ДРСМД в феврале, Россия ответила зеркально. Вашингтон обвинил Москву в нарушениях и пригрозил окончательно выйти из соглашения в случае, если российская сторона не вернется к исполнению своих обязательств. Претензии США вызвала ракета 9М729. В Пентагоне утверждали, что ее испытывали на запрещенную договором дальность, в российском Минобороны эти обвинения отвергли.

Москва в свою очередь указала на допущенные американцами нарушения условий договора. В частности, Россия призывала Вашингтон отказаться от установок Mk 14, используемых для запуска крылатых ракет «Томагавк», ракет-мишеней и ударных беспилотников, которые подпадают под оговоренные запреты, передает РБК. В России считают, что, например, беспилотные летательные аппараты данное вооружение должно рассматриваться как «крылатые ракеты наземного базирования».

В марте помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что к переговорам о контроле над вооружениями с Россией, если таковые будут иметь место, необходимо привлечь Китай, поскольку последний наращивает свой ядерный потенциал. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже сказал, что «сколь-нибудь внятных предложений не поступало».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.03.19

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