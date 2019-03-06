Порошенко объявил о выходе без входа из договора по РСМД

Украина имела «определённые обязательства и ответственность» до разрыва американо-российского договора по РСМД, и теперь полностью снимает их с себя, приступая к реализации наработанного за пять лет научно-технического потенциала.

По словам Порошенко, за последние пять лет Украина добилась впечатляющего прорыва в ракетных технологиях, который позволит «Незалежной» очень быстро наладить производство самых совершенных ракет малой и средней дальности.

Задел, уверяет украинский президент, уже создан. Это реактивная система залпового огня «Ольха» с управляемыми ракетами и почти готовый комплекс крылатых ракет «Нептун».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое заявление Порошенко сделал во время заседания СНБО по реформированию практически разворованного «Укроборонпрома».

«Украина с пониманием отнеслась к решению наших партнеров, США, о выходе из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Мы считаем это решение оправданным и таким, что отвечает безопасности в Европе и мире... Это побудит нас и наших союзников искать способы для надлежащего поддержания уровня безопасности. Отдельно хочу обратить внимание, что это и с Украины снимает определенные обязательства и ответственность, которых мы придерживались раньше. Выводы делайте сами», – многозначительно оглядел присутствующих президент.

Порошенко призвал украинских дипломатов и военных не оглядываться на Будапештский меморандум, «который всё равно не соблюдается Россией», и как можно быстрей воспользоваться тем обстоятельством, что Украина пока не является членом НАТО и, соответственно, не связана внутриблоковыми обязательствами.

Поэтому, призывает главнокомандующий, пора самим задуматься о собственной безопасности и, что называется, ковать железо, пока горячо.

«У нас есть право создавать современные и эффективные системы вооружения, в том числе мощные ракетные комплексы. Это станет стратегическим фактором сдерживания российского агрессора. А также даст войскам новые возможности для поражения противника на значительном расстоянии. Испытания завершены, завершены успешно. Новые возможности для нашей армии появились», – не смущаясь реакции журналистов и экспертов заявил Порошенко.

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