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Пятница, 26 апреля 2019, 09:08 мск

Новости Политика

США готовят новую ядерную сделку с Россией и Китаем

США готовят новый договор по сокращению ядерного оружия, который может прийти на смену заключенному с Россией соглашению о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). По данным источников в американской администрации, цель сделки – уничтожить целые классы оружия.

Белый дом США уже ведет интенсивные межведомственные переговоры, чтобы разработать варианты новой сделки, сообщает CNN. «Президент ясно дал понять, что, по его мнению, контроль над вооружениями надо осуществлять при участии России и Китая, а также распространить [договор] на все виды оружия, боеголовок и ракет», – рассказал один из собеседников издания.

По словам источников, такого соглашения еще не пыталась добиться ни одна из предыдущих администраций США. «Президент хочет, чтобы мы взяли под контроль все это оружие. Мы должны ликвидировать как можно больше вооружений, мы должны стремиться уничтожить целые классы оружия»,– добавил другой источник телеканала.

В то же время американские власти не спешат обсуждать продление СНВ-3, срок которого истекает в 2021 году, но может быть пролонгирован на пять лет. Также не составлен и график переговоров с Китаем и Россией по новому соглашению, этот вопрос даже не поднимался.

Напомним, 1 февраля США заявили о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), который действовал с 1988 года. По мнению Вашингтона, Россия не выполняла условия соглашения. В свою очередь Москва все обвинения отрицает.

Ранее российские власти предлагали США принять на высшем уровне совместное заявление по недопущению ядерной войны и укреплению стратегической стабильности. Однако ответа со стороны Вашингтона Москва так и не дождалась.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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