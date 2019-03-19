российское информационное агентство 18+

Обзор мобильных приложений

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 19 марта 2019, 09:19 мск

Новости В мире

Новости дня, Новости кратко, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия

В США затопило военную базу с ядерным бункером и самолетами судного дня

twitter.com/Offutt_AFB

В США в зоне подтопления оказалась военная база Оффатт (штат Небраска). На объекте располагаются так называемые самолеты «судного дня», а также бункер, из которого осуществляется управление американским ядерным арсеналом.

Как сообщил на своей странице в Facebook командующий 55-м авиакрылом ВВС полковник Майкл Манион, из-за наводнения пришлось эвакуировать 20 зданий. На протяжении последних 12 часов вода не поднимается, однако военные готовятся к тому, что это может произойти. Фото с затопленной базы также опубликованы в твиттере Оффатт.

Ожидается, что авиабаза полностью возобновит работу в пять утра по местному времени. Полковник подчеркнул, что никакой потоп не помешает сохранить военную мощь американских ВВС.

Паводок накрыл Оффатт из-за резкого повышения уровня воды в реках Миссури и Плат. Метеорологи связывают это с таянием снега.

Стоит отметить, что авиабаза Оффатт – один из важнейших объектов американской армии. В частности, там базируются самолеты Boeing E-4B Nightwatch, которые также называют самолетами «судного дня». Кроме того, на территории базы располагается новейший подземный бункер, из которого осуществляется управление ядерным вооружением США.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 19.03.19

В Совфеде ответили на призыв НАТО вернуть Крым Украине. / Признаки «цветной заразы»: Сербия стала новой целью Запада. / НАТО жёстко потребовало от России вернуть Крым – вместе с новенькими ТЭС и Крымским мостом. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / США

В Совфеде ответили на призыв НАТО вернуть Крым Украине

Россия вновь сократила вложения в госдолг США

Пентагон заявил о готовности первым нанести ядерный удар

Совбез РФ обеспокоен переброской войск НАТО к границам России

В Европу переброшены американские бомбардировщики, способные нести ядерное оружие

Трамп предложил приравнять наркокартели к террористам

США списали у Forbes рейтинг российских миллиардеров для «кремлевского доклада»

США приземлили на неопределенный срок все лайнеры Boeing 737 MAX

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Наводнение, США,

Новости партнеров