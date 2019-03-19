В США затопило военную базу с ядерным бункером и самолетами судного дня

В США в зоне подтопления оказалась военная база Оффатт (штат Небраска). На объекте располагаются так называемые самолеты «судного дня», а также бункер, из которого осуществляется управление американским ядерным арсеналом.

Как сообщил на своей странице в Facebook командующий 55-м авиакрылом ВВС полковник Майкл Манион, из-за наводнения пришлось эвакуировать 20 зданий. На протяжении последних 12 часов вода не поднимается, однако военные готовятся к тому, что это может произойти. Фото с затопленной базы также опубликованы в твиттере Оффатт.

Ожидается, что авиабаза полностью возобновит работу в пять утра по местному времени. Полковник подчеркнул, что никакой потоп не помешает сохранить военную мощь американских ВВС.

Паводок накрыл Оффатт из-за резкого повышения уровня воды в реках Миссури и Плат. Метеорологи связывают это с таянием снега.

Стоит отметить, что авиабаза Оффатт – один из важнейших объектов американской армии. В частности, там базируются самолеты Boeing E-4B Nightwatch, которые также называют самолетами «судного дня». Кроме того, на территории базы располагается новейший подземный бункер, из которого осуществляется управление ядерным вооружением США.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 19.03.19

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