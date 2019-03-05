Без вариантов – придется «подхрюкивать»: Европа осталась один на один с американскими ракетами

Выход России и США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может свидетельствовать, что для Москвы и Вашингтона усиление конфронтации является приемлемым вариантом развития событий. При этом, по оценке экспертов, Европа, которая оказывается под ударом после такого решения, не имеет ни рычагов влияния на Штаты, ни политической воли для изменения ситуации. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве.

Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о приостановке участия России в ДРСМД, что стало ответом на аналогичные действия США, директор Европейской сети лидеров (ELN), британский дипломат Адам Томсон высказал мнение, что это является отражением отношений между Россией и Западом по вопросам безопасности, которые «прогрессивно ухудшаются». «Обе стороны, судя по всему, верят, что такая ситуация приемлема и они могут двигаться по пути конфронтации, в том числе по вопросам ядерного оружия», – сказал он.

По словам Томсона, ДРСМД стал одним из примеров «углубляющегося состояния обиды и оскорбления» между Россией и Западом. «Очень волнует, что ни в столицах государств НАТО, ни в Москве особо не обращают на это внимания», – отметил дипломат.

Заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО МИД России Дмитрий Данилов со своей стороны обратил внимание, что позиция Евросоюза по ДРСМД не может не удивлять.

«В бюджет Соединённых Штатов заложена программа производства той ракеты, которая подпадает под действие Договора о ракетах средней и малой дальности. Ответ, почему в Европе игнорируют опасения российской стороны по этому поводу, меня просто удивил. Якобы, когда США поняли, что Россия их обманывает и у нее есть ракета, которая нарушает договорный режим, это был последний сигнал от США о серьезности американский намерений. Такого плана аргументация меня просто поражает. Американцы деньги на ветер не бросают, такой дорогой последний сигнал … что-то мне в это не верится», – сказал Данилов.

По его мнению, Европа поддерживает американскую позицию в ситуации с ДРСМД по нескольким причинам. «С одной стороны, поддержка Соединенных Штатов союзниками была продемонстрирована в парадигме конфронтации с Россией. Все мы понимаем, что в этом смысле позиция западных государств во многом солидарна, и эта солидарность с необходимостью сдерживания России и пониманием того, что Россия представляет собой стратегический вызов, если не угрозу», – отметил Данилов.

Кроме этого, как считает эксперт, американское руководство за последние десятилетия привыкло действовать с позиции силы, поэтому не особо интересуется мнением европейских коллег, которые к тому же не готовы пойти против Вашингтона в этом вопросе. «Речь идет и о неготовности многих европейских союзников идти против позиции США в условиях, когда на карте стоят такие вещи, как стратегический альянс, поддержание трансатлантических балансов и так далее. Рисковать стратегическими балансами в НАТО вряд ли кто-то согласился бы», – полагает Данилов.

Эксперт также отметил, что даже в ситуации, когда страны Евросоюза пытаются отстоять свою позицию, у них не хватает для этого ресурсов. «Нельзя забывать, что европейцы не могут во всем соглашаться. Одна из очень важных тем – всеобъемлющий договор по Ирану, где они заняли позицию отличную от Соединенных Штатов. Но при этом встаёт вопрос, где взять инструменты для того, чтобы реализовать это иное понимание. Этот вопрос об инструментарии реализации собственных политических платформ для европейцев очень важен. Представьте, они бы сказали, что против того, чтобы США выходили и договора РСМД. Ну и что? Результативность какая? Где инструментарии для того, чтобы этот свой протест реализовать?» – подчеркнул Данилов.

По его словам, нынешняя ситуация вновь актуализирует проблему важности баланса отношений Европы и США. «Такие несогласия могли бы создать критическую массу разногласий, которые не нужны сейчас ни Европе, ни Америке», – пояснил он.

При этом эксперт выразил уверенность, что тема ДРСМД была уже заранее проиграна. «По существу все понимали давно, что «карта» ДРСМД уже проиграна и кто-то из серьёзных политиков, вряд ли стал бы пытаться отвоевать это», – считает Данилов.

Напомним, договор РСМД был подписан главами СССР и США 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. В июле 2014 года Вашингтон впервые обвинил Россию в нарушении ДРСМД, после чего подобные выпады стали регулярными. Москва отрицала обвинения и выдвигала США встречные претензии. 20 октября 2018 года Трамп снова заявил, что Россия нарушает соглашение и анонсировал выход США из ДРСМД. При этом он допустил заключение нового договора о ракетах средней и меньшей дальности с Москвой и Пекином в случае заверений с их стороны о прекращении разработки таких вооружений.

Заявления о расторжении договора РСМД вызвали серьезные опасения в Европе, так Берлин счел такие действия «разрушительными». По оценкам российских экспертов, при разрыве ДРСМД Россия получает возможность развивать этот вид вооружения, который может оказаться «весьма эффективным» не столько в отношении Соединенных штатов, сколько для «соседей по Евразии».

Таким образом, меньше всего в расторжении ДРСМД были заинтересованы страны Европы, которые могут оказаться между молотом и наковальней: одновременно стать площадкой для базирования американских ракет и оказаться в радиусе действия российских

20 февраля в своем послании Федеральному Собранию РФ президент Владимир Путин снова заявил о нарушении договора со стороны США. «Они сами все нарушают, а потом ищут оправдания и назначают виновных. Да еще и своих сателлитов мобилизуют. Они так аккуратненько, но американцам подхрюкивают по этому вопросу», – подчеркивал Путин.

Накануне Россия официально приостановила свое участие в ДРСМД.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 05.03.19

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