Порошенко поставил цель уничтожить гражданскую инфраструктуру Донбасса

Опасение мощного ответного удара со стороны армии ДНР заставляет киевский режим отказаться от масштабных наступательных действий в Донбассе. Поэтому президент Порошенко и командование ВСУ приняли решение методично уничтожать гражданские объекты народных республик.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о новой варварской тактике Киева рассказал на брифинге официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, сейчас украинская артиллерия сосредоточила огонь исключительно по объектам гражданской инфраструктуры.

«На прошедшей неделе украинские боевики сосредоточили свои агрессивные действия на уничтожении объектов гражданской инфраструктуры. В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины повреждены 3 гражданских автомобиля, 2 участка газопровода, частично разрушены 29 домостроений. В населённом пункте Горловка остались без электричества более трех тысяч абонентов», – доложил Басурин.

Кроме того, военными 93-й украинской бригады вновь обстрелян из 120 и 82 мм минометов населённый пункт Васильевка. Повреждения нанесены насосной станции Южнодонбасского водовода. Причем обстрелы украинские военные стараются проводить во время смены персонала, ещё больше дезорганизуя, таким образом, работу важного объекта жизнеобеспечения населения.

По данным известного в Донбассе ополченеца, кадрового военного армии ДНР Бенеса Айо, в последнее время ВСУ ведут артобстрелы не только по всей линии фронта, но и далеко вглубь территории республик. Обстрелы всё чаще сопровождаются диверсионными акциями.

Военнослужащий ДНР перечислил территории, которые только в последние дни подверглись мощным артобстрелам – это населённые пункты Александровка, Спартак, Старомихайловка, Петровский и Куйбышевский районы, Горловка, мариупольское и ясиноватское направления. Обстрелам подвергаются практически все населённые пункты.

Напомним, ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что своё бессилие перед хорошо вооружённым Крымом и Черноморским флотом в Азовском море Киев «компенсирует» уничтожением Донбасса.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.02.19

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