С Азовом не получается: Порошенко перед выборами ставит на резкое обострение в Донбассе

Штаб Порошенко принял решение поднять популярность украинского президента перед выборами за счёт тотального разжигания националистической истерии в стране. С этой целью предприняты действия по развязыванию ежедневных боевых столкновений на линии соприкосновения в Донбассе, увеличение артобстрелов республик и диверсионных акций внутри неподконтрольной Киеву территории.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил в открытом письме известный в Донбассе ополченец, ныне военнослужащий армии ДНР Бенес Айо.

По данным Айо, в последнее время ВСУ ведут артобстрелы не только по всей линии фронта, но и далеко вглубь территории республик. Обстрелы всё чаще сопровождаются диверсионными акциями.

«Кто-то просто умышленно заложил безоболочные взрывные устройства для запугивания миссии ОБСЕ и жителей ДНР. Уже 100% известно, что позавчерашние мерзкие теракты – это дело рук проклятой бандеровской хунты и вообще их следует рассматривать в рамках чудовищного обострения на линии фронта, которое происходит в течении двух последних недель», – рассуждает Айо.

Военнослужащий ДНР перечислил территории, которые только в последние дни подверглись мощным артобстрелам – это населённые пункты Александровка, Спартак, Старомихайловка, Петровский и Куйбышевский районы, Горловка, мариупольское и ясиноватское направления. Обстрелам подвергаются практически все населённые пункты.

«С чем связано данное обострение? Безусловно с предстоящими президентскими выборами на Украине и предвыборной кампанией Петра Порошенко! Во-первых, «шоколадный фюрер» – это демон войны и основной посыл его политической пропаганды – это фашистская русофобская истерия и разжигание межнациональной розни на Украине… Вся политическая программа Пороха зиждется на гипер милитаризме, модернизации армии, поставках летального оружия со стороны НАТО… Порошенко, который в случае проигрыша может оказаться на скамье подсудимых (в том числе в международном суде за военные преступления), сейчас использует все возможные, в том числе самые чудовищные механизмы, чтобы остаться на президентском троне», – делает вывод ополченец.

Напомним, ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что своё бессилие перед хорошо вооружённым Крымом и Черноморским флотом в Азовском море Киев «компенсирует» уничтожением Донбасса.

Симферополь, Валентин Карамазов

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