Лишите их права вето! Порошенко всполошил ООН неизбежным нападением России на Украину

Полномасштабная война России против Украины реальна как никогда. Об этом свидетельствет беспрецедентная концентрация войск РФ на границе с Украиной.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в этом сегодня пытался убедить мир президент «Незалежной» Пётр Порошенко в Генассамблее ООН во время дебатов под названием «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины».

«Военные эксперты однозначно определяют, что вооруженная группировка на российской границе с Украиной является наступательной ударной группой. Это не имеет ничего общего с обороной. Они предназначены для военного удара. К этому готовится Кремль. Поэтому дальнейшая эскалация до уровня полномасштабной войны не является уже нереальной перспективой», – огорошил присутствующих Порошенко и потребовал срочно организовать международный мониторинг вдоль российской границы с неподконтрольной Украине территорией народных республик Донбасса.

«Общая численность незаконных вооруженных формирований сейчас составляет около 35 тысяч боевиков, а также 2,1 тысяча военнослужащих из российских регулярных вооруженных сил. Общая численность российских вооруженных сил вдоль российско-украинской границы составляет более 87 тысяч» – насчитал Порошенко.

Украинский президент заявил представителям стран ООН, что армия ДНР в Донбассе располагает 496 танками, 938 бронированными боевыми машинами, 128 реактивными системами залпового огня и 776 артиллерийскими системами.

Порошенко уверяет, что Россия использует неконтролируемый участок границы с ЛДНР для переброски военного снаряжения, боеприпасов и техники, пытаясь при этом ввести в заблуждение и блокировать деятельность наблюдательной миссии ОБСЕ в Донбассе. По его словам, миссия ОБСЕ с трудом, но всё же фиксирует российские передвижения через границу.

В связи с «агрессивными действиями» Москвы, вынашивающей план «внезапного нападения на украину», Порошенко потребовал лишить Российскую Федерацию права вето в Совете Безопасности ООН.

«Возможно, пришло время поставить Россию на место – начать с лишения ее права вето, по крайней мере, когда речь идет о вопросах российской агрессии против Украины?» – оглядел с надеждой присутствующих делегатов Порошенко и напомнил, что уже есть международный прецедент, когда в 1939 году Москву исключали из Лиги Наций за агрессивное поведение.

Это было «правильным и оправданным ходом», попытался убедить всех Порошенко и попутно уверенно заявил о том, что это не Киев, а Москва нарушает минские соглашения.

«Я призываю Россию как сторону конфликта выполнить свои обязательства по Минским договоренностям», – приводит слова Порошенко «Интерфакс».

Напомним, по сведениям армии ДНР, Порошенко перенёс акцент своей агрессивной предвыборной кампании с провокаций в Азовском море на эскалацию военных действий в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

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