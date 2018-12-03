В Кремле благодушничают: уход Порошенко не остановит русофобский Киев

Отставка Петра Порошенко с поста президента Украины никак не повлияет на антироссийскую политику украинской элиты. Те, кто сменит его у власти, усилят провокации, в том числе и военные, против РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил израильский военно-политический аналитик, бывший руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

Несмотря на то, что провокация в Керченском проливе не привела к очень серьёзным военно-дипломатическим последствиям, Украина, по мнению Кедми, не прекратит антироссийские выпады, а будет только наращивать градус противостояния.

«Да, им удалось получить словесную политическую поддержку. По большому счёту, они хорошо нагадили, и то, что они сделали, так воняет на весь мир, что все это уже хорошо чувствуют. Постоянная эскалация со стороны украинского правительства и действия антироссийской направленности продолжаются непрерывно», – констатирует эксперт и добавляет, что питать иллюзии и ждать очередной смены власти в Киеве – бесперспективно, ошибочно и опасно для Кремля.

«То есть, те расчёты, которые были у российских властей по определению политики к Украине, были неоправданные. Реальность опровергает все предположения и надежды на то, что с той или иной украинской властью вообще можно как-то договариваться, они нереальны. Я не согласен с вашим президентом – на Украине не партия власти, а вся власть преступная, антироссийская, и неважно, как будут звать или звали того, кто во главе её будет стоять. Украина будет продолжать антироссийскую политику и провокации. Сегодня она уже перешла все границы», – предупреждает аналитик.

По мнению Кедми, Москва должна пресекать малейшие антироссийские выпады в самом зародыше, а не надеяться на то, что Киев образумится: любые увещевания украинский режим воспринимает как слабость и наглеет ещё больше.

«В отношении последнего инцидента – если бы Россия более адекватно реагировала на пиратский захват своих рыбаков и судно, тогда бы Украина не пошла на то, что она сегодня сделала. Попытка найти какой-то более культурный выход, когда говорят с этими бандитами, привела к тому, что они наглеют. Если такая политика будет продолжаться, это будет не последняя такая выходка со стороны Украины», – приводит «Политнавигатор» слова экс-главы израильской спецслужбы.

Напомним, недавно президент Путин выразил уверенность, что Порошенко вскоре получит такую же оценку на Украине, какую грузинский народ вынес президенту Саакашвили.

Ранее, за два месяца до событий в Керченском проливе, известный крымский политик, экс-глава парламента республики, бывший народный депутат Украины Леонид Грач предупредил, что Москва своим вежливым обхождением лишь вдохновляет Киев на новые провокации в Крыму. Уступки России в Азовском море, говорил Грач, могут привести к новым серьезным провокациям со стороны Украины.

Как сообщал «Новый День», бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков предупредил, что война России с Украиной неизбежна.

Симферополь, Валентин Карамазов

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