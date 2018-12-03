Киев не унимается: Генпрокурор предложил конфисковать бизнес россиян на Украине

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направит письмо президенту Порошенко и в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) письмо с предложением о «персональных специальных» экономических мерах против юридических и физических лиц РФ и полном блокировании их активов «до деоккупации Украины».

По словам экспертов, подобная юридически неопределённая формулировка означает фактическую конфискацию собственности и бизнеса российских граждан в «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об очередной провокации со стороны Киева сообщили украинские СМИ.

«Сегодня я направлю письмо президенту и секретарю СНБО с предложением в связи с актом вооруженной агрессии РФ против кораблей Украины. Считаю необходимым в установленном порядке вынести на рассмотрение СНБО вопрос относительно применения к отдельным физическим и юридическим лицам РФ персональных специальных экономических и других ограничительных мер, в том числе в виде блокирования активов на территории Украины. По моему мнению, это блокирование должно быть сроком до деоккупации нашей страны», – заявил Луценко.

Исключение будет сделано только для отдельной категории собственников, поэтому список, по словам генпрокурора, «надо серьезно проанализировать, поскольку в некоторых сферах российские юридические и физические лица имеют монополию».

«Тем не менее, уверен, что пора положить конец ведению бизнеса россиян в стране, на которую они напали без объявления войны. Это моя и юридическая, и политическая позиция», – объявил Луценко.

Напомним, накануне израильский военно-политический аналитик, бывший руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми заявил, что пока Москва не начнёт жёстко и в зародыше пресекать украинские провокации, Киев не прекратит антироссийские выпады, а будет только наращивать градус противостояния.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.12.18

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