Саакашвили: Путин не трогает Украину, потому что её развалит сам Порошенко

Переизбрание Петра Порошенко на второй президентский срок с неизбежностью приведёт к развалу Украины и прекращению её существования как отдельного государства.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью немецкому изданию «Deutsche Welle» заявил изганный из Украины экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

По его словам, несмотря на то, что армия России многократно превосходит по мощи украинские ВСУ, Кремлю нет нужды сейчас ввязываться в крупномасштабный конфликт с Киевом. Путину достаточно подождать, когда политика режима Порошенко приведёт «Незалежную» к полному внутреннему краху.

«Без смены Порошенко, без того, чтобы поменять его на кого-то другого, украинское государство просто прекратит свое существование. Не могу я себе представить, что этот человек, который так цинично попрал все свои обещания перед украинским народом, вдруг опять станет президентом. Это означает конец украинской государственности. Украина просто может распасться на несколько частей.

Конечно, Путин этого ждет. Но не Путин это сделает, а это сделает Порошенко сам, даже без помощи Путина… Если бы Россия решила крупномастабно напасть на Украину, то вряд ли Украина была бы способна противостоять. У Украины армия старого советского образца против суперармии советского образца. Россияне в этом смысле гораздо больше денег потратили, поэтому у них больше мощи.

Мне кажется, что Путин только из-за того не нападает масштабно, и придерживается этой полузамороженной тактики, потому что он надеется, что Украина сама рухнет», – приводит слова Саакашвили «ПолитНавигатор».

Напомним, по мнению израильского военно-политического аналитика, бывшего руководителя спецслужбы «Натив» Якова Кедми, отставка Петра Порошенко с поста президента Украины никак не повлияет на антироссийскую политику украинской элиты. Те, кто сменит его у власти, усилят провокации, в том числе и военные, против РФ.

«Те расчёты, которые были у российских властей по определению политики к Украине, были неоправданные. Реальность опровергает все предположения и надежды на то, что с той или иной украинской властью вообще можно как-то договариваться, они нереальны. Я не согласен с вашим президентом – на Украине не партия власти, а вся власть преступная, антироссийская, и неважно, как будут звать или звали того, кто во главе её будет стоять. Украина будет продолжать антироссийскую политику и провокации. Сегодня она уже перешла все границы», – предупреждает аналитик.

Ранее президент Путин выразил надежду на то, что украинский народ устал от Порошенко, как в своё время грузинский – от Саакашвили, поэтому после смены власти на украине, отношения Москвы и Киева войдут в прагматичное русло.

В свою очередь, министр иностранных дел Лавров заявил, что «мы имеем отношения с украинским государством, украинское государство – это гораздо больше и важнее для нас, чем тот режим, который оказался у власти благодаря предательству Западом всех норм международного права и международного поведения».

Однако, по мнению экспертов, приход к власти на Украине «вменяемых уравновешенных политиков» уже не возможен и упования Кремля в этом смысле абсолютно напрасны.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.02.19

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