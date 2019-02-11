Кремль потеряет последние зубы на украинских граблях, если признает выборы в «Незалежной»

Москва может окончательно утратить влияние на украинском направлении, если снова признает итоги выборов в «Незалежной», согласившись де-юре с существованием русофобского киевского режима.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом эфире телеканала «Россия-1» заявил израильский военно-политический аналитик, бывший руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

Израильский эксперт посоветовал Кремлю не повторять ошибок 2014 года, когда Москва признала легитимным президентом Украины Петра Порошенко, который сразу же взял жёсткий русофобский курс.

По мнению аналитика, олигархический режим на Украине, так же как в своё время ельцинская Россия, абсолютно зависим от антироссийской политики Запада.

«Украина пародирует то, что было здесь в 90-е годы. Олигархи покупали политиков, покупали всё и делили власть, грызясь между собой. Только на Украине это делают более примитивно, более похабно и вульгарно, и Украина медленно тянется назад – то, что Россия давно прошла в 90-е годы. Она тянется к бандеровскому прошлому, она тянется к петлюровскому прошлому, следующая остановка будет «Гуляйполе», – предупреждает Кедми.

«Если Россия признает результаты выборов и того, кого поставят во главе Украины, она ещё раз наступит на те грабли, на которые уже наступала. Но, думаю, если она так сделает, уже не останется так много зубов, которые Россия сможет терять, наступая на одни и те же грабли», – горько иронизирует эксперт.

Ранее заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин обрушился с критикой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Платошкина возмутили последние заявления Пескова, которые он расценил как согласие признать итоги предстоящих на Украине президентских выборов.

Напомним, президент Путин выразил надежду на то, что украинский народ устал от Порошенко, как в своё время грузинский – от Саакашвили. А министр иностранных дел РФ заявил, что «мы имеем отношения с украинским государством, украинское государство – это гораздо больше и важнее для нас, чем тот режим, который оказался у власти благодаря предательству Западом всех норм международного права и международного поведения».

Однако, по мнению экспертов, приход к власти на Украине «вменяемых уравновешенных политиков» уже не возможен и упования Кремля в этом смысле абсолютно напрасны.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.02.19

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