ЦИК Украины отказалась регистрировать 24 российских наблюдателя, назначенных Евросоюзом

Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации наблюдателями на президентских выборах на Украине двадцати четырём гражданам РФ, уполномоченным Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

Наблюдатели от БДИПЧ из других стран зарегистрированы без всяких возражений.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице в Facebook сообщил аналитик украинской гражданской сети «Опора» Александр Клюжев.

«ЦИК отказала в регистрации 24 краткосрочным наблюдателям – гражданам РФ, которые были поданы Миссией ОБСЕ/БДИПЧ на основании Закона, принятого Верховной Радой. Другие наблюдатели от этой организации были зарегистрированы», – сообщил Клюжев.

Напомним, недавно Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что президентская кампания на Украине проходит с грубыми нарушениями украинского и международного права.

После выборов на Украине Россия будет открыта для контактов только с честно победившим кандидатом, отметил премьер.

Ранее МИД РФ поставил под сомнение легитимность предстоящих на Украине выборов.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Украина нарушает основополагающие европейские принципы об электоральной ответственности, а меры против российских наблюдателей являются дискриминационными с точки зрения Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Как сообщал «Новый День», российские эксперты и политики призвали руководство РФ не признавать предстоящие выборы в «Незалежной».

Они подчеркнули, что официальное признание президентских выборов, организованных режимом Порошенко в русофобской Украине, станет политическим и дипломатическим поражением Москвы, а также имиджевым позором Кремля.

Позже заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин обрушился с критикой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Платошкина возмутили последние заявления Пескова, которые он расценил как согласие признать итоги предстоящих на Украине президентских выборов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.03.19

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