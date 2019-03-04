Медведев намекнул, что Москва не признает победу Порошенко

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уверен, что президентская кампания на Украине проходит с грубыми нарушениями украинского и международного права.

После выборов на Украине Россия будет открыта для контактов только с честно победившим кандидатом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Медведев рассказал болгарскому изданию «Труд».

«На Украине идет резкая, грязная кампания перед выборами президента. Мы в России до сих пор не понимаем, c кем на Украине можно разговаривать», – сказал Медведев.

Российский премьер припомнил режиму Порошенко недопуск на украинские выборы российских наблюдателей, нарушение всех демократических норм при проведении кампании, закрытие украинских избирательных участков в РФ, а также допустил массовые фальсификации на участках в день голосования.

«Важно, будет ли эта победа честной, будут ли эти выборы легитимными, без фальсификаций. Недавние события заставляют подозревать худшее», – предупредил премьер.

«Очевидно, правящему режиму есть что скрывать», – подчеркнул Медведев, отметив, что диалог Москвы с новым президентом Украины находится под угрозой.

Напомним, ранее МИД РФ поставил под сомнение легитимность предстоящих на Украине выборов.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Украина нарушает основополагающие европейские принципы об электоральной ответственности, а меры против российских наблюдателей являются дискриминационными с точки зрения Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Как сообщал «Новый День», российские эксперты и политики призвали руководство РФ не признавать предстоящие выборы в «Незалежной».

Они подчеркнули, что официальное признание президентских выборов, организованных режимом Порошенко в русофобской Украине, станет политическим и дипломатическим поражением Москвы, а также имиджевым позором Кремля.

Позже заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин обрушился с критикой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Платошкина возмутили последние заявления Пескова, которые он расценил как согласие признать итоги предстоящих на Украине президентских выборов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.03.19

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