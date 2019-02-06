От Кремля потребовали не признавать итоги выборов на Украине

Официальное признание украинских президентских выборов, организованных режимом Порошенко в русофобской Украине, станет политическим и дипломатическим поражением Москвы, а также имиджевым позором Кремля.

Как передаёт корреспондант РИА «Новый День», об этом заявили российские эксперты и политики в эфире телеканала «Россия-1».

Российский политолог Сергей Михеев убеждён, что согласие с результатами украинских выборов не принесёт России никакого позитива, тогда как отказ от их признания – расширяет поле для дипломатического манёвра.

«Если Порошенко побеждает, и мы признаём выборы президента, то мы косвенно легитимируем те пять лет, которые прошли, со всем тем, что он сделал, и даём ещё на пять лет ему индульгенцию. А то, что Порошенко из этого сделает свою победу, вообще сомневаться не приходится, он отработает это по полной программе: «Смотрите, я победил Россию, да так, что даже Путин вынужден меня признать!» Если признаём, я не вижу ничего позитивного, что можно использовать.

А если не признаём, появляется поле для манёвров. Например, мы можем вести переговоры о судьбе Украины не с Киевом. Транзит газа – разговаривает Москва-Брюссель, хотите говорить про геополитику – давайте Москва-Вашингтон, Минские соглашения – Нормандский формат без Украины. А что там в Киеве, нас больше не волнует», – приводит логику политолог.

«Мы сейчас в ситуации, когда нам кидают какие-то обвинения, а мы начинаем доказывать: «Нет, это не мы, мы не перекрывали проход через Керченский пролив» и так далее, нет – пусть они нам докажут, что выборы были честные. Потому в этой ситуации ваших претензий по Керченскому проливу мы больше не слышим, потому что мы не признаём этого президента и его команду, которая придёт к власти в Киеве», – описал политические перспективы Михеев.

С ним согласен зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, отметив, что Украина уже предприняла ряд откровенно русофобских шагов, которые делают предстоящие выборы нелегитимными.

«Кто бы ни выиграл из числа тех (первой тройки кандидатов), кто обсуждается, абсолютно ничего позитивного он предложить не может, потому что не хочет, потому что свёрстана политическая элита Украины таким образом, что она самоутверждается на разрыве отношений с Россией. Она никак не может взять в толк, что никакие заокеанские друзья не помогут ей в победе над Россией, она просто институционально не в состоянии победить РФ. Задача, которую они перед собой поставили, неподъёмная как для народа Украины, так и для них самих. Они просто достигают временных эффектов, потому что такова сегодня политическая конъектура», – приводит слова Затулина «ПолитНавигатор».

«У нас уже сегодня есть все основания не признавать никакой результат этих выборов. И не только потому, что они так плохо говорят о России, как раз не поэтому. И не только потому, что они собираются не допустить наших наблюдателей. А по той простой причине, что несколько миллионов человек, которые, являясь гражданами Украины, находятся в России, лишены будут возможности голосовать. Это означает, что любой совершённый выбор будет некорректный», – заключил депутат Госдумы.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.02.19

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