Комик Зеленский увеличил отрыв в президентской гонке на Украине

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский увеличил отрыв от ближайших преследователей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют свежие данные официальных соцопросов.

Среди уже определившихся с выбором избирателей за Зеленского готовы отдать голоса 26,9% респондентов.

Последние данные представлены Киевским международным институтом социологии.

Следующими за комиком идут с небольшим отставанием друг от друга Пётр Порошенко и Юлия Тимошенко.

У действующего президента 17,7% голосов, а у «газовой принцессы» – 15,8%.

Так называемый представитель юго-востока Юрий Бойко набирает 9,8%.

У «радикала» Олега Ляшко – 6,6%.

В комментарии к исследованию социологи представили мнение избирателей Зеленского – почему они остановили свой выбор на молодом шоумене. Респонденты назвали комика «новым лицом в политике» и «не связанным с олигархами».

Между тем, подавляющее число экспертов называет Зеленского ставленником одиозного олигарха Игоря Коломойского.

Напомним, в январе, согласно соцопросам, рейтинг Зеленского колебался в промежутке между 19 и 20 процентами.

Как сообщал «Новый День», в Киеве боятся, что президентские выборы обернутся большой стрельбой по всей стране.

В свою очередь, российские эксперты и политики призвали руководство РФ не признавать предстоящие выборы в «Незалежной».

Они подчеркнули, что официальное признание украинских президентских выборов, организованных режимом Порошенко в русофобской Украине, станет политическим и дипломатическим поражением Москвы, а также имиджевым позором Кремля.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.02.19

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