В Киеве боятся, что президентские выборы обернутся большой стрельбой по всей стране

Украина может погрузиться в неконтролируемый хаос и открытое вооружённое противостояние между сторонниками различных кандидатов накануне и после президентских выборов 31 марта.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала NewsOne заявил известный украинский телеведущий и активный пропагандист майдана Дмитрий Гордон.

«Думаю, мы увидим такие вещи, о которых пока представления не имеем. И чем ближе к выборам, тем ситуация будет все больше усугубляться. Многие люди хотят выиграть, многие не хотят, чтобы выборы прошли законно, многие люди хотят нагадить в рамках гибридной войны, которую ведет против Украины Россия», – описывает ситуацию Гордон.

По его словам, крайне сложная политическая ситуация в «Незалежной» усугубляется наличием огромного количества огнестрельного оружия на руках у населения.

«У огромного количества людей есть оружие.. Только по официальным данным на руках 3-5 млн стволов. Сегодня нет оружия только у ленивого. Это говорит о том, что возможно очень многое. Не хочется никого пугать, но те, кто владеет оперативной обстановкой, понимают, о чем я говорю», – цитирует встревоженного Гордона «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее телеведущий заявлял, что киевские власти не способны вернуть в состав Украины Крым и Донбасс. Для этого украинскому государству. по его словам. элементарно не хватает мудрости.

Также бывший майданщик переживает, что многие украинцы хотели бы, чтобы Владимир Путин стал президентом «Незалежной».

Симферополь, Валентин Карамазов

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