Многие украинцы хотели бы, чтобы Владимир Путин стал президентом «Незалежной». Об этом заявил журналист и бывший майданщик Дмитрий Гордон.

«Мы были оболванены все, а многие по прежнему оболванены. Сталина зовут и ждут, скучают по советскому времени. Считают, что Путин должен прийти к нам. Многие Путина ждут до сих пор. Вы думаете, в Киеве мало людей Путина ждут? Много!», – утверждает Гордон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в большинстве своем граждане Украины хотят наладить отношения с РФ и выступают за урегулирование ситуации в Донбассе. По его словам, ежегодно с территории Украины в Крым прибывает до полумиллиона украинцев. В тоже время украинские СМИ лишены возможности сообщать достоверную информацию о ситуации в Крыму и России. О реальном положении дел граждане Украины узнают через интернет или при личном посещении полуострова.

Киев, Февраль, Оксана Мурзина

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