Здоровэньки булы! Украина может вернуться в Россию

Политически несамостоятельная Украина заблудилась по дороге в Евросоюз и оказалась на перепутье. Грядущие драматические события покажут, куда направится «Незалежная»: продолжит двигаться в сторону Европы или вернётся в объятия России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала «Прямый» заявил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.

По его словам, все пропагандистские усилия киевского режима: «евроинтеграция», тотальная украинизация и повсеместное преследование пророссийских политиков и общественников – не дают желаемого результата. Украина так и не прошла «точку невозврата» на пути от России к ЕС и остановилась. А такое положение недопустимо, так как, по мнению украинского вице-премьера, «Незалежная» не в состоянии топтаться на месте, а тем более – проводить самостоятельную политику.

Кроме того, Кириленко констатирует, что значительная часть населения, если не большинство, никак не желает расставаться с русскими и своим историческим соседом Россией.

«Это означает, что, по моему мнению, точка невозврата на пути к свободе, к Европе, к европейским ценностям еще не пройдена. Мы сейчас именно в этой точке и находимся. С одной стороны, большой путь пройден и за эти пять лет много решений утверждались, чтобы приблизить Украину к Европе, к ЕС – безвизовый режим и так далее», – рассуждает вице-премьер, но, в то же время, с грустью уточняет, что граждане остаются равнодушны к антироссийской пропаганде.

«Но много кто считает, что направление движения было неправильным и потому все нужно перерисовать назад и все делать иначе. А в нашем украинском деле не бывает каких-то середин в геополитическом понимании. Бывает или путь в свободный мир, это европейский путь, или назад к Москве. Все, нет у нас третьего пути серединного», – цитирует встревоженного Кириленко «ПолитНавигатор».

Как сообщал «Новый День», большинство украинцев негативно оценивает сегодняшнюю ситуацию в «Незалежной», число считающих, что страна движется в неправильном направлении, составляет от 57% до 80% в зависимости от региона.

Ранее известный украинский телеведущий и бывший майданщик Дмитрий Гордон заявил, что многие украинцы хотели бы, чтобы Владимир Путин стал президентом Украины.

«Мы были оболванены все, а многие по прежнему оболванены. Сталина зовут и ждут, скучают по советскому времени. Считают, что Путин должен прийти к нам. Многие Путина ждут до сих пор. Вы думаете, в Киеве мало людей Путина ждут? Много!», – печалится Гордон.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.01.19

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