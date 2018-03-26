Украинцы готовы отказаться от демократии ради процветания

Украинцы не доверяют своей власти, готовы отказаться от демократии ради процветания и продолжают говорить на русском языке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Международный республиканский институт (IRI) США, возглавляемый сенатором Джоном Маккейном, провел масштабное исследование, как украинцы оценивают ситуацию в стране, доверяют ли власти, относятся к ЕС и НАТО, выросла ли коррупция и нужна ли Украине демократия.

В опросе, проходившем во всех областных центрах страны, приняли участие 19 тысяч респондентов.

Как оказалось, большинство украинцев негативно оценивают сегодняшнюю ситуацию, число считающих, что страна движется в неправильном направлении, составляет от 57% до 80% в зависимости от региона.

Самыми оптимистичными оказались Львов, Винница и Кропивницкий, где перспективу видят 24% опрошенных. Наибольшее число пессимистов отмечено в Херсоне, Северодонецке и Мариуполе (по 10%), Одессе (9%) и Николаеве (8%).

В Киеве число оптимистов – 18%, а пессимистов – 67%. За редким исключением количество оптимистов падает с запада на восток. От 50% до 80% респондентов заявили, что экономическая ситуация в стране за последний год ухудшилась.

О том, что стало лучше, сказали от 1% до 14%. «Оптимисты компактно проживают на «родине вождей», – отмечает «Страна.ua».

Большое число участников опроса отметило резкое ухудшение собственного финансового положения: хуже всего дела обстоят в Запорожье (74% заявили об ухудшении), Николаеве (79%) и Сумах (81%).

Больше всего тех, кто за последний год поправил свое финансовое положение, оказалось на западе Украины и немного в центре. В Тернополе это 14%, в Ужгороде и Житомире 13%, по 12% в Виннице, Ивано-Франковске и Львове.

«В исследовании не объясняется, с чем это связано. Впрочем, известно, что восток и юг Украины переживают уже вторую по счету деиндустриализацию – из-за обрыва связей с Россией, – пишет издание. – Поэтому доходы населения там сокращаются быстрее. Тем более что в отличие от Западной Украины доля теневых (то есть официально неучтенных) доходов (приграничная торговля, нелегальная добыча янтаря, переводы от родственников из-за границы и прочее) на юго-востоке не столь велика. За исключением, пожалуй, Одесской области.

Особняком стоит Винница, которая почти на всех графиках от IRI излучает больше оптимизма, чем остальные. Вероятно, это связано с нахождением у власти «винницкой команды» в лице президента и премьера (похожим образом развивался Донецк при власти регионалов и Днепропетровск при Кучме)».

При этом практически все, независимо от региона, отмечают, что коррупция за 4 года либо осталась на прежнем уровне, либо усилилась.

Большинство жителей областных центров (даже Винницы) заявили о недоверии президенту Петру Порошенко и его кабинету министров.

Недоверие к парламенту еще выше – в отдельных городах до 88%.

Антирейтинг главного прокурора Украины Юрия Луценко колеблется от «минимальных» 60% в его родном Ровно до 98% в Ужгороде.

Среди мэров лидирует глава Харькова – его поддерживает 76% горожан. Аутсайдером стал городской голова Северодонецка.

Мэра Киева одобряет 43% населения столицы, не одобряет 49%.

В ходе опроса американские социологи предложили украинцам неоднозначный выбор: демократия или процветание.

«Возможно, институт Маккейна решил выяснить, готовы ли мы еще больше затянуть пояса на пути очередных реформ», – предполагает ««Страна.ua».

Судя по ответам – не готовы. В большинстве областных центров сторонники «процветания без демократии» перевешивают «демократов». Исключения составляют Львов и Ивано-Франковск.

Даже Киеве число готовых «взять деньгами» выше на 16%, чем количество демократов-идеалистов.

Аналогичным образом меняется и мнение в отношении вхождения «Незалежной» в Евросоюз и НАТО. Вступить в Таможенный союз с Россией (а не идти в Североатлантический альянс) больше всего хотят на юго-востоке страны – в Мариуполе, Северодонецке, Харькове, Одессе, Запорожье, Днепре и Николаеве.

При этом сторонников вступления в ЕС на Украине больше. А вот с НАТО ситуация другая: в Киеве против альянса 26%. И чем ниже по карте на юг и юго-восток число противников НАТО растет, достигая 48%.

Социологи IRI попросили граждан «Незалежной» выразить и свое отношение к русскому языку. На востоке и юге страны, а также в Киеве русский является языком домашнего общения для большей части опрошенных – или сам по себе или наряду с украинским языком.

«Мова» доминирует в западных и центральных областях страны. Исключением для запада является Закарпатье. В Ужгороде русский, так или иначе, использует 26% респондентов.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 26.03.18

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