Русский «Новый год» растоптал «Новий рік» в украинском интернете

Украиноязычные запросы в украинском сегменте сети интернет, связанные со словами «новий рiк», с разгромным счётом проиграли поискам праздничного контента с русскоязычным вариантом «новый год». Накануне праздника украинцы искали новогодние поздравления на русском языке в три раза чаще, чем на мове.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют данные сервиса Google Trends за 31 декабря.

Сервис зафиксировал рост русскоязычных запросов в связи с праздником на два миллиона, а украиноязычных на 600 тысяч.

Причём запросы на русском языке расположились на первых трёх местах ТОП-10 поисковика.

Кроме того, основной заграничный трафик русскоязычным ресурсам принесли предновогодние и послепраздничные «заходы» из «Незалежной», сообщает «Страна.UA».

Фото со страницы strana.ua

Как сообщал «Новый День», жители «Незалежной» не могут отказаться от российских интернет-ресурсов, запрещенных украинским президентом Петром Порошенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на официальное табу, украинцы продолжают пользоваться российскими сайтами, при этом их популярность в стране стремительно растет.

Кроме того, украинцы массово «гуглят» российские сериалы, запрещённые к показу в стране киевским режимом.

Однако уже в феврале 2019 года Верховная рада собирается принять закон о тотальной украинизации, которая предусматривает повсеместный запрет русской речи и блокировку всех российских сайтов в «Незалежной».

Вместе с тем, известный украинский журналист и бывший майданщик Дмитрий Гордон сообщил, что многие украинцы хотели бы видеть своим президентом Владимира Путина.

«Мы были оболванены все, а многие по прежнему оболванены. Сталина зовут и ждут, скучают по советскому времени. Считают, что Путин должен прийти к нам. Многие Путина ждут до сих пор. Вы думаете, в Киеве мало людей Путина ждут? Много!», – тревожится Гордон.

Крым. Другие новости 30.12.18

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