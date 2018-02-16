В обход запретов: на Украине набирают популярность запрещенные российские сайты

Жители «Незалежной» не могут отказаться от российских интернет-ресурсов, запрещенных украинским президентом Петром Порошенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на официальное табу, украинцы продолжают пользоваться российскими сайтами, при этом их популярность в стране стремительно растет. Правда, для этого украинцам приходится осваивать VPN-сервисы, позволяющие обойти блокировку.

По данным аналитической компании Factum Group, если в январе в топ-10 популярных сайтов вошла только социальная сеть «ВКонтакте», да и то оказалась на последнем месте списка, то в феврале сеть поднялась на 4-ую строчку рейтинга. «Яндекс» оказался на шестом месте, восьмое место досталось «Одноклассникам».

вошла только социальная сеть «ВКонтакте», да и то оказалась на последнем месте списка.

Как сообщал «Новый День», в 2017 году Порошенко своим указом запретил украинцам пользоваться российскими сервисами.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 16.02.18

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