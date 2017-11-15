Запретам назло: украинцы по-прежнему сидят «ВКонтакте»

Несмотря на официальный запрет, украинцы по-прежнему общаются в российских социальных сетях и посещают русские сайты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «ВКонтакте» на данный момент сохраняет место в «десятке» самых посещаемых интернет-ресурсов, хотя и переместился со 2-го места по состоянию на апрель текущего года на 10-е в октябре.

По данным аналитического сервиса SimilarWeb, почтовый сервис Mail.Ru потерял 4 пункта, зафиксировавшись на 8-й строчке.

Напомним, что полгода назад президент Украины Петр Порошенко своим указом запретил украинцам пользоваться «Яндексом», Mail.Ru Group и её сервисами, включая «ВКонтакте» и «Одноклассники», и других российских ИТ-компаний.

Украинская аудитория «ВКонтакте» в день объявления о блокировке соцсети в стране достигла 18 миллионов человек.

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 15.11.17

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