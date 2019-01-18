На Украине догадались, что Киеву не хватит мудрости вернуть Крым и Донбасс

Киевские власти не способны вернуть в состав Украины Крым и Донбасс. Для этого украинскому государству элементарно не хватает мудрости.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала 112 заявил известный киевский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон.

Телеведущий отметил также, что украинским властям просто нечем «соблазнить» жителей народных республик Донбасса, не говоря уже о крымчанах.

«Люди стремятся туда, где лучше. Поэтому, если в Украине будет так хорошо, в оставшейся Украине, поверьте мне, поедут все к нам. А пока – чем мы можем соблазнить находящихся в оккупации наших же граждан? Чем? В Крыму они получают больше пенсии, чем у нас, а для пенсионеров это первое дело. На Донбассе получают пенсии и украинские, и российские. Они же двойные получают. Значит, уже лучше. Государство должно мудро думать об этом. Мудрых мало», – констатировал Гордон.

Напомним, ранее журналист, мечтая о возвращении Крыма, возлагал надежды на то, что в России начнётся социально-экономический хаос, который будут сопровождать протесты. Тогда, по его мнению, крымчане захотят вернуться на Украину.

Вместе с тем, телеведущий очень переживал, что и на Украине не всё благополучно.

«Мы были оболванены все, а многие по прежнему оболванены. Сталина зовут и ждут, скучают по советскому времени. Считают, что Путин должен прийти к нам. Многие Путина ждут до сих пор. Вы думаете, в Киеве мало людей Путина ждут? Много!», – сокрушался Гордон.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 18.01.19

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