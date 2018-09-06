Когда Украина расцветет или Россия рухнет: в Киеве перебирают фантастические сценарии возврата Крыма

Захват украинской армией российского Крыма станет возможен после дестабилизации ситуации в России. Такое мнение высказал украинский телеведущий и активный пропагандист майдана Дмитрий Гордон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Гордон считает, что в РФ могут начаться серьезные протесты населения против пенсионной реформы, чем и должны воспользоваться в Киеве, чтобы напасть на Россию. Позиции РФ, по его мнению, ослабят и экономические ограничения, веденные Западом за воссоединение с Крымом и позицию по Донбассу.

«В России произойдут катаклизмы. Она развалится или не развалится, но тем менее, предпосылки для катаклизмов уже заложены – они очень серьезные. Это и санкции, которые будут только наращиваться. Пусть никто не обольщается, что снимут санкции. Этого не будет. Пока Крым и Донбасс не будут возвращены в состав Украины, где были, никто санкции не снимет. И пенсионные вопросы в России очень остро встали – повышение пенсионного возраста», – вещает Гордон.

При этом он сослался на результаты социального опроса «Левада-Центра», согласно которому 50% населения России готовы протестовать против непопулярной реформы правительства.

«Если регионы «посыпятся», если в России будет нестабильность, начнется хаос, тогда украинская армия просто войдет в Крым и заберет свое», – предрекает украинский телеведущий.

Напомним, накануне депутат Верховной рады Украины Евгений Балицкий предположил, что для «возврата» Крыма украинским политикам просто следует перестать запугивать крымчан, угрожая расправой и репрессиями за выбор в пользу России.

В то же время, помимо версии с дестабилизацией ситуации в РФ, тот же Гордон и другие эксперты заявляли, что крымчане захотят снова стать гражданами Украины, если в «Незалежной» будет побеждена коррупция, и в стране добьются процветающей экономики.

Между тем эксперты отмечают, что несмотря на большое количество разных планов и версий по «возврату» Крыма, которые выдвигаются на Украине, все они не имеют ничего общего с реальностью, так как крымчане на референдуме в 2014 году сделали окончательный и осознанный выбор.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 06.09.18

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