Депутат Рады перечислил украинцам причины бегства крымчан от «Незалежной»

В Верховной раде Украины подтвердили осознанность выбора крымчан, проголосовавших в 2014 году за воссоединение Крыма с Россией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», народный депутат Евгений Балицкий посетил Крым и пообщался с местными жителями, которые в беседе с парламентарием развеяли многие украинские мифы. В том числе про то, что крымчане якобы не сами пожелали проголосовать на референдуме, а их туда вели «под дулами автоматов».

«Почему они пошли на «так называемый» референдум? Почему из 600 СБУшников только 200 вернулись назад? Это же СБУ! Почему (остались в Крыму) десятки тысяч наших военных, милиционеров, прокуроров, судей – они что под пистолетом пошли (на референдум)? Нет. Наша задача сегодня осознать, почему мы потеряли, временно надеюсь, 2,5 миллиона (людей)», – заявил в эфире одного из украинских телеканалов Балицкий.

По его словам, крымчане больше не хотят иметь ничего общего с Украиной, и критически относятся к предложениям вернуться в «Незалежную».

«Ситуация неоднозначная. Есть люди, которые крутят пальцами у виска и говорят: «Какой возврат? Куда – вот туда?». И про бандеровщину говорят, и про сожженных в Одессе, и про госпереворот – как бы вы его не называли, они так говорят, большинство людей, – я могу руку на сердце положить», – заверил депутат.

Балицкий считает, что заявления радикальных украинских политиков, которые обещают репрессии крымчанам, только ухудшают ситуацию. Как и постоянные блокады, которые организовывают власти Украины. При этом депутат сохраняет иллюзии, что крымчане могут когда-нибудь пересмотреть свое отношение к Украине.

«Чтобы их вернуть, мы должны здесь создать условия. Мы должны перестать отключать им свет, газ, пугать их бандеровщиной. Обязательно расследовать, кто убивал людей (на «Майдане»), потому что до сих пор непонятно, до сих пор не знаем этого», – сказал Балицкий.

Примечательно, что несмотря на такую позицию, Балицкий продолжает считать Крым «украинской территорией», о чем публично заявляет. При этом депутат не считает Россию «агрессором» или врагом Украины.

Ранее украинские СМИ сообщили о том, что у семьи Балицкого есть бизнес на полуострове: жена и сын нардепа являются учредителями ООО «7Я», которое специализируется на торговле продуктами питания и алкоголем, а также на ресторанной деятельности. По сведениям украинской прессы, сын Балицкого получил российское гражданство. Причем не по упрощенной процедуре, которая предусматривалась для жителей полуострова, имевших постоянную регистрацию до 18 марта 2014 года.

Киев, Леонид Маковецкий

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