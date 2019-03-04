Не русофил, но пацифист: майданщиков пугает необъяснимый рейтинг комика Зеленского

Лидер президентской гонки на Украине, шоумен Владимир Зеленский хоть и заявляет регулярно о «российской агрессии», тем не менее, склонен к западным либеральным взглядам и является страстным приверженцем мирных переговоров с Донбассом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», свои опасения по поводу невнятного отношения Зеленского к «вопросам государственной политики» Украины высказал антироссийский киевский политолог Владимир Фесенко украинскому журналу «Новое время».

Издание обращает внимание на феноменальный рейтинг «кандидата-выскочки», который держится около 28% на протяжении уже долгого времени.

«Для меня неожиданность даже не просто его лидерство, потому что оно проявилось еще в конце января и было понятно, какие факторы работают, почему возник рейтинговый рывок Зеленского. А вот в феврале нет каких‑то явных громких событий в кампании Зеленского, а рейтинг все равно растет. Пошла цепная реакция в его пользу», – анализирует Фесенко.

Эксперт также отметил расширение электоральной базы шоумена.

«Среди его сторонников есть и умеренные ватники где‑нибудь в Харькове, например, и умеренные патриоты. Все‑таки главное, что их всех объединяет, это тренд против всех политиков. Но преобладают действительно молодые люди, жители городов, это наиболее общая характеристика его электората», – приводит «ПолитНавигатор» рассуждения политолога.

Но больше всего Фесенко обеспокоен тем, в каком направлении будет двигаться Украина в случае победы Зеленского, учитывая его пацифистские взгляды.

«По его выступлениям, интервью можно делать вывод, что он человек скорее либеральных, прозападных взглядов, нежели русофил. Он подчеркивает, что осудил и осуждает российскую агрессию, но при этом он и пацифист. Это заметно и, видимо, очень искренне, он выступает за мирный переговорный вариант разрешения конфликта на Донбассе. Но все равно, думаю, по большинству ключевых вопросов государственной политики не только мы ничего не можем сказать о нем, он сам вряд ли может четко сформулировать, какой будет его позиция», – опасается Фесенко.

Симферополь, Валентин Карамазов

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