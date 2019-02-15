«Феномен» Зеленского: «Если у нас есть еще 20 лет на эксперименты и лишние 5 млн людей, которых можно свести в могилу…»

Известный украинский актер и шоумен Владимир Зеленский, который неожиданно стал лидером президентской гонки на Украине, в случае своего политического успеха станет очень сложным опытом для своей страны. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила украинский политик Елена Бондаренко, выступая накануне на пресс-конференции в Москве.

По ее мнению, успехи артиста в украинской политике связаны с тем, что он излучает позитив на фоне кризиса. «Страна, которая живет пять лет в глубочайшей депрессии, воспринимает Зеленского как человека, который дарит им некий уют и позитив, положительные эмоции. Это всего лишь фасад – он слишком отличается от истинности этого человека. Это мое субъективное мнение», – сказала Бондаренко.

Комментируя высокий рейтинг шоумена в президентской кампании, она также отметила, что «феномен Зеленского» не стал новым трендом в мировой политике. «Это уже не феномен – в Исландии и в Италии мы знаем различные политические группы, которые были организованы комиками, а потом преобразились политические партии», – сказала Бондаренко.

Вместе с тем Бондаренко обратила внимание, что сейчас политика похожа на шоу-бизнес, но в то же время у Зеленского нет опыта в политике – и его сравнения с Рональдом Рейганом, который был актером и радиоведущим, а затем стал президентом США в 1981-1989 гг, неуместны. «Те, кто сравнивает Зеленского с Рейганом, забывают упомянуть, что у Рейгана была до президентства большая политическая карьера, в том числе, опыт губернаторства в Калифорнии», – отметила политик.

По ее оценке, Зеленский в случае своего политического успеха будет «сложным опытом» для Украины. «Когда люди говорят, что нужно давать шанс и себя попробовать в политике… Ну, если у нас есть еще 20 лет на эксперименты и лишние пять млн людей, которых можно свести в могилу – да, можно экспериментировать, ставить на комика. Зеленский для Украины, как кандидат, который вырос из ниоткуда, это будет сложный выбор, сложный опыт», – считает она.

Бондаренко выразила уверенность, что для Зеленского нынешние выборы в большей степени являются возможностью заявить о себе с прицелом на парламентские выборы. «Я не могу оценить его возможности в этой президентской кампании как победные, скорее всего, он сам себе такой план не начертал. Думаю, что там больше прицел на парламентские выборы и провод группы депутатов под брендом «слуга народа». Но то, что человек сейчас активно торгуется и активно ведет перегревы с различными финансовыми и промышленными группами, которые готовы в него вкладывать, – это факт», – заключила Бондаренко.

Напомним, Зеленский известен своими ролями в романтических комедиях «Любовь в большом городе», «8 первых свиданий», и русско-украинском сериале «Сваты».

Актер поддержал Евромайдан и действия украинской армии в Донбуссе. В своих выступлениях начал высмеивать российских политиков и жителей России, ДНР и ЛНР, из-за чего у него возникли проблемы в России.

31 декабря 2018 года за несколько минут до Нового года Зеленский на телеканале «1+1» обратился к украинцам, где заявил, что будет участвовать в выборах президента Украины.

По данным рейтинга электоральных симпатий, поддержать Зеленского готовы 26,9% украинцев. Второе место, согласно соцопросам, занимает нынешний президент Украины Петр Порошенко (17,7%), третье – лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко (15,8%).

Выборы президента Украины назначены на 31 марта. На этот пост претендуют 44 кандидата.

Москва, Мария Вяткина

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