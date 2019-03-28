Кандидат Порошенко без тени страха и сомнения пойдёт на любые, самые откровенные фальсификации и выиграет президентские выборы, так как знает, что никакого Майдана, хотя бы отдалённо похожего на организованные масштабные беспорядки во время прошлых двух «революций», – не будет.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в таком исходе президентских выборов на Украине уверен экс-премьер-министр «Незалежной» при Януковиче Николай Азаров.

«Может ли быть Майдан? Мне уже приходилось отвечать, я технологию знаю доподлинно. Да, будет имитация Майдана, а такого Майдана, как у нас, который привёл к госперевороту, естественно, не будет. Потому что нет ресурсов на это, нет заказчика, нет серьёзного организатора. То есть пошумят и пошумят, на этом дело закончится», – цитирует Азарова «ПолитНавигатор».

«И перед Порошенко встанет главная задача: как же всё-таки убедить народ в том, что он у Зеленского выиграет законно? Здесь уже сейчас идут технологии, что, оказывается, Зеленский ни в чём не разбирается, оказывается, когда с Путиным воюешь, с Россией, надо твёрдого человека иметь и так далее.

Уже сейчас идёт обработка общественного мнения в этом ракурсе. Аргументы, конечно, доброго слова не стоят, если их по серьёзному разбирать, потому что тот опыт, который стоит за Порошенко, лучше бы он тем опытом не обладал», – признал безысходность ситуации Азаров.

Напомним, бывший политтехнолог действующего президента Сергей Гайдай также склоняется к тому, что Порошенко сохранит власть.

Однако, по его словам, это приведёт к уничтожению института президентства и легитимности всей украинской власти.

Гайдай уточнил, что его не так беспокоит ослабление института президента в «Незалежной», как делегитимизация всей власти и, в конечном итоге, развал украинской государственности.

Как сообщал «Новый День», Москва может окончательно утратить влияние на украинском направлении, если снова признает итоги выборов в «Незалежной», согласившись де-юре с существованием русофобского киевского режима.

Об этом заявил израильский военно-политический аналитик, бывший руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

Напомним, российские эксперты и политики призвали руководство РФ не признавать предстоящие выборы в «Незалежной».

Они подчеркнули, что официальное признание президентских выборов, организованных режимом Порошенко в русофобской Украине, станет политическим и дипломатическим поражением Москвы, а также имиджевым позором Кремля.

Симферополь, Валентин Карамазов

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