Украинская диаспора выбрала Порошенко, но Петру это не помогло

В Первом туре голосования на выборах президента Украины по-прежнему два лидера – Зеленский и Порошенко.

Однако, если внутри страны кандидат комик громит действующего главу государства, то на избирательных участках за рубежом ситуация обратная.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», украинский избирком быстрее подсчитывает голосование на заграничных участках, и уже обработал 80% «иностранных» протоколов.

По данным из-за рубежа, в тройку лидеров вместо Юлии Тимошенко вошёл Анатолий Гриценко.

У Порошенко – 37%, Зеленский взял 26% голосов, Анатолий Гриценко – 9,90%, Игорь Смешко – 6,46%, Юрий Бойко – 5,68%, Юлия Тимошенко – 4,23%.

Всего на 07:40 мск ЦИК «Незалежной» обработал более 44% бюллетеней.

Разрыв между Порошенко и Зеленским увеличился ещё больше – почти до 14%.

У Владимира Зеленского – 30,14%, у Петра Порошенко – 16,74%, у Юлии Тимошенко 13,11%.

Фото: скрин онлайн-голосования сайта ЦИК Украины

Напомним, по мнению экспертов, проход Порошенко во второй тур даёт шансы действующему президенту «додавить» Зеленского и сохранить пост, несмотря на результаты первого тура и все данные социологии.

Ранее экс-премьер-министр Украины при Януковиче Николай Азаров заявил, что кандидат Порошенко пойдёт на любые, самые откровенные фальсификации и выиграет президентские выборы, так как знает, что никакого Майдана, хотя бы отдалённо похожего на организованные масштабные беспорядки во время прошлых двух «революций», – не будет.

Крым. Другие новости 01.04.19

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