Украинский «национальный экзитпол» подтвердил проход Порошенко во второй тур

«Национальный экзитпол» огласил результаты выборов по данным анонимного опроса избирателей на выходе из участков.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», лидер гонки Владимир Зеленский ожидаемо занял первое место в предпочтениях избирателей.

Владимир Зеленский – 30.4%

Петр Порошенко – 17.8%

Юлия Тимошенко – 14.2%

Юрий Бойко – 9.8%

Анатолий Гриценко – 7.1%

Смешко – 6.4%

Ляшко – 4.8%

Вилкул – 4.0%

Кошулинский – 1.8%

Остальные – менее 1%.

Отметим, что опубликованы данные результатов опросов проголосовавших по состоянию на 18:00.

Опросы велись на 400 избирательных участках, анкетные данные получены от, примерно, 17 тысяч человек.

Организаторами Национального экзитпола являются – Украинский центр экономических и политических исследований Александра Разумкова, Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии.

Финансирование осуществлялось за счет международных доноров: Агентства США по международному развитию, представительства ЕС, посольств Канады и Чехии, Международного фонда Возрождение.

По данным ЦИК явка на выборах президента составила около 64%.

Напомним, недавно кандидат в президенты и депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Пётр Порошенко за пару суток до дня голосования на выборах президента Украины опасно отстаёт от идущей на втором месте Юлии Тимошенко.

«С двойным отрывом от него идет Зеленский, а от Тимошенко Порошенко отстает на 5%... И чтобы опередить Тимошенко Порошенко необходимо купить 2 миллиона голосов», – заявил Мураев со ссылкой на данные закрытой социологии.

Ранее экс-премьер-министр Украины при Януковиче Николай Азаров заявил, что кандидат Порошенко пойдёт на любые, самые откровенные фальсификации и выиграет президентские выборы, так как знает, что никакого Майдана, хотя бы отдалённо похожего на организованные масштабные беспорядки во время прошлых двух «революций», – не будет.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 31.03.19

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