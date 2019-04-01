Новый этап возвращения Крыма и Донбасса Украине стартует 21 апреля

Президент Украины Петр Порошенко обозначил дату, с которой начнется новый этап возвращения присоединившегося к России Крыма и территорий Донбасса, которые находятся под контролем ДНР и ЛНР.

«После 21 апреля мы начинаем очень важный этап возвращения украинского суверенитета политико-дипломатическим путем над оккупированными Донбассом и Крымом. Это будет происходить по программе возобновления суверенитета в Донбассе через международную платформу обеспечения возвращения Крыма», – заявил украинский лидер на пресс-конференции.

Порошенко также пообещал принять все необходимые меры для возвращения из России арестованных граждан Украины и пленных из Донбасса.

Комментируя прошедшие накануне выборы президента, Порошенко призвал к «тотальной мобилизации всех украинских патриотов», отметив, что «сама собой победа не придет».

Как ранее сообщал «Новый День», на Украине идет подсчет голосов по итогам президентских выборов. В первом туре голосования, по данным украинского ЦИК, по-прежнему два лидера – Владимир Зеленский и Петр Порошенко. По мнению экспертов, проход Порошенко во второй тур дает шансы действующему президенту «додавить» Зеленского и сохранить пост, несмотря на результаты первого тура и все данные социологии.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

Киев. Другие новости 01.04.19

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