«Буду возвращать!»: Порошенко отрицает обмен Крыма на ЕС и НАТО

Президент Украины Петр Порошенко пообещал вернуть Крым. При этом глава государства подчеркнул, что не пойдет на «закулисные договоренности».

Громкое заявление Порошенко опубликовал на своей странице в Facebook. «Украина ни на какие торги, ни на какие закулисные договоренности не пойдет. И Крым будет возвращен Украине. Мы делаем все возможное, чтобы это было сделано как можно скорее, сразу же после президентских выборов», – написал украинский президент.

По мнению Порошенко, Кремль уверен, что новая власть Украины откажется от возвращения полуострова. «Он очень надеется, что будет избран кто угодно, но только не Порошенко, чтобы новая украинская власть приползла на коленях и подарила ему Крым. Моя позиция – не дождутся. Мы освободим Крым», – заключил глава Украины.

Как ранее сообщал «Новый День», Михаил Саакашвили заявил о том, что Порошенко намеревался обменять полуостров на членство страны в Евросоюзе и НАТО в 2014 году. По словам политика, украинский президент ему сам рассказал об этих планах. Экс-президент Грузии поделился мнением, что присоединение Крыма к России закрывает для Украины двери в ЕС и НАТО, «потому что появляется территориальный конфликт».

Напомним, выборы президента пройдут на Украине 31 марта. В общей сложности на пост главы государства претендуют 39 кандидатов. По последним данным, рейтинг Порошенко составляет около 20%.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

Киев. Другие новости 18.03.19

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