Порошенко распечатает «азовский пакет» для возвращения Крыма

Президент Украины Петр Порошенко поделился деталями своего плана по возвращению Крыма. Приступить к реализации задуманного глава государства собирается после переизбрания.

В эфире ICTV Порошенко заявил, что после выборов с новой силой будет принимать антироссийские меры из-за «оккупации» Крыма. В частности, президент собирается ввести в отношении России санкционный «азовский пакет», целью которого является «освобождение» Керченского пролива и Азовского моря.

Кроме того, Киев будет усиливать давление на РФ на уровне ООН.

По мнению Порошенко, Москва будет вынуждена вернуть Крым «политико-дипломатическим путем». У российских властей попросту не останется иного выбора, как принять позицию мирового сообщества. В противном случае плата за невыполнение взятых на себя Россией обязательств будет расти с каждым годом, добавил украинский лидер.

Накануне Порошенко пообещал вернуть Крым, при этом глава государства подчеркнул, что «ни на какие торги, ни на какие закулисные договоренности не пойдет». По мнению украинского президента, Кремль уверен, что новая власть Украины откажется от возвращения полуострова. «Моя позиция – не дождутся. Мы освободим Крым», – заключил Порошенко.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

Киев. Другие новости 19.03.19

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