Крым в обмен на НАТО: почему Украина упустила единственный шанс стать частью Запада?

Громкие разоблачения бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили накануне президентских выборов на Украине наталкивают на вполне определенные выводы о том, почему Киев безвозвратно потерял возможность войти в единую Европу и стать членом НАТО. Об этом в авторской колонке для РИА «Новый День» рассуждает российский политолог, руководитель Центра геополитических исследований Института Инновационного Развития Дмитрий Родионов.

Во вторник, 12 марта, за 2,5 недели до выборов украинского президента в инфопространстве незалежной всплыл экс-президент Грузии, экс-губернатор Одесской области, «майданный» гастролер Мишико Саакашвили. Пока только в инфопространстве. Но грозит появиться и физически – вернуться в страну 1 апреля, после того, как Порошенко, по его мнению, не пройдет во второй тур. Уже даже успел похвастаться купленным билетом на телефоне.

В госпогранслужбе его, правда, уже предупредили, что он невъездной на Украину, и что, независимо от результатов первого тура, его никто не пустит.

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко и вовсе заявила, что возвращение Саакашвили на Украину грозит беспорядками и хаосом. Странно было бы ожидать иной реакции от соратницы Порошенко, которого Саакашвили считает едва ли не своим заклятым врагом. И едва ли кто-то на Украине может всерьез опасаться Саакашвили, кроме президента, который в давние времена водил с ним дружбу, специально пригласил его на Украину, даровав гражданство и кресло губернатора Одесской области. Потом, правда пути разошлись, и Саакашвили из пламенного сторонника превратился в не менее пламенного критика. Но ведь когда-то отношения между ними были вполне доверительными, причем в ту эпоху, когда Порошенко еще не был президентом. Мало ли какие секреты может знать Саакашвили?

Тот сразу поспешил ими поделиться. Оказывается, еще в конце февраля – начале марта 2014-го, когда вовсю шла Крымская весна, у них состоялся разговор на эту тему. Так вот, якобы, Порошенко тогда высказал желание «обменять» отказ от украинского суверенитета над Крымом на вступление Украины в Европейский союз и НАТО.

«Он мне сказал: «Знаешь, Миша, ты же практически свыкся с идеей, что Южная Осетия и Абхазия никогда не вернутся в Грузию – точно так же мы должны свыкнуться с идеей, что Крыма уже у Украины не будет, но зато мы это поменяем на членство в Евросоюзе и НАТО», – рассказал Саакашвили.

Саакашвили также сказал, что тогда в этой идее усомнился. Он задал Порошенко логичный вопрос, почему тот думает, что Украину примут в ЕС и НАТО, если Киев ничего не сделает с «отжимом» Крыма. Экс-президент Грузии, напротив, был уверен, что это даст повод не принимать.

Кроме того, он поинтересовался у Порошенко, почему тот уверен, что «в Крыму все остановится, что это не перекинется на Донбасс?

Сейчас мы видим, что Саакашвили был прав. Все перекинулось не только в Донбасс, но и на весь Юго-Восток. Кстати, первые и самые мощные выступления «русской весны» случились в Харькове и Одессе, а никак не в Донбассе. Но лишь Донбассу удалось отстоять независимость. Сегодня он для Украины потерян. О Крыме и говорить нечего. Это признает большинство украинских политиков, даже самых ярых русофобов.

Потеря Крыма и Донбасса стали формальным препятствием для вступления Украины в НАТО. Конечно, существует еще тысяча иных причин, чтобы не брать эту страну в Североатлантический альянс, но большинство из них еще можно попытаться оспорить, в то время, как наличие территориального конфликта – это железобетонная преграда, обойти которую возможно лишь поменяв устав организации, что уже чревато ее развалом.

Саакашвили напоминает, что после того разговора Порошенко, который уже начал предвыборную кампанию, отправился в Крым. «Это не очень хорошая поездка была. Но надо отдать ему должное – он не испугался ехать. Но вот исходные позиции у него были такие – какая разница, Крым все равно уйдет. И более того – у большинства украинской элиты, я много раз это слышал, что все равно Крым уйдет, Крым все равно не будет наш», – заявил он.

Зачем тогда Порошенко ехал туда, если был уверен, что Крым все равно уйдет?

Ну, просто ради пиару. Типа, не испугался. Сегодня большинство политиков и чиновников того времени любят обвинять друг друга в «сдаче» Крыма: этот не отдал приказ, этот недостаточно страстно выступал за сохранение полуострова, этот не поехал… А вот Порошенко поехал, не испугался. Даже несмотря на то, что его там просто «опустили» простые крымчане. Не важно. Он уже ничего не мог изменить. Главное, что поехал. Не капитулировал перед «сепарами».

Тогда это принесло ему определенные политические очки. И могло бы принести сейчас, пока не явился Мишико и не опрокинул свою ложку дегтя, «разоблачив», коварный замысел Порошенко по «сдаче» Крыма в обмен на НАТО и ЕС.

Тут ведь какая штука-то получается. В НАТО Украине двери закрыли, в ЕС – тоже. Да, с одной стороны, на Украине и так фактически находятся НАТОвские базы, а в Европу хотя бы отдыхать можно ездить без виз (если вы принадлежите к меньшинству счастливчиков, у которых на то есть гроши). Только это все равно не совсем то, чего ждали. Украину как бы пустили топтаться в предбаннике ЕС и НАТО, дав понять, что ее конечное место именно в нем, не переступая порога.

А тут еще оказывается, что даже за эти «утешительные подачки» Порошенко «расплатился» Крымом. Ну, или был не прочь расплатиться, понятное дело, что такой «сделки» в реальности быть не могло. Зрада!

А может, могла? Ведь, не один Порошенко тогда искренне верил (ну, или говорил так), что отказ от Крыма откроет дорогу на Запад. Только, официальный отказ. Отказ от любых территориальных претензий России. Все, отказались, расписались, забыли и со спокойной душой идем в НАТО.

Другой вопрос, что нужны ли они там без Крыма, ведь известно, что американцы хотели получить нашу базу в Севастополе, без которой Украина представляла намного меньше интереса? И нужны ли они там вообще, особенно союзникам США. Напомню, недавно в Германии заявили, что выступили против принятия Грузии и Украины в Альянс в 2008-м, понимая, что это красная черта, отделяющая их от конфронтации с Россией.

Но это все понимаем мы, люди, не обделенные логикой. А большинство «майданных» «скакунов» были ей, явно, обделены. И многие их них верили, что, избавившись от «ватных» регионов они смогут беспрепятственно строить новую нацию и идти в Европу. В этом, конечно, тоже есть своя логика, достаточно посмотреть, как изменилась электоральная карта страны после ухода Донбасса и Крыма. Действительно, без Юго-Востока им было бы проще строить свой проект. Правда, это никак не повлияло бы на их евроатлантические перспективы, но это другой вопрос.

Повторю, в это тогда многие верили. Еще в 2014-м об этом говорили такие известные «майданщики», как политолог Юрий Романенко, писатели Василий Шкляр и Юрий Андрухович, журналист и телеведущий Остап Дроздов. В 2015-м журналист и депутат Киевсовета Дмитрий Гордон говорил, что Украине стоит уподобиться ящерице, которая в момент опасности отбрасывает хвост – уйти из Донбасса и двигаться в Европу без этого «хвоста».

«Лучше отгородиться от неконтролируемых территорий Донбасса, потратить деньги на строительство жилья и материальную помощь переселенцам, чем содержать людей, ненавидящих Украину», – писал он.

И в этом, повторю, было немало логики. После «Майдана» Украина захотела построить новую нацию. Вернее, из нее захотели построить, но какая разница. Главное, что некоторые регионы этому реально мешали, и вместе с ними из этого ничего не вышло бы.

Проблема Украины в том, что что бы они там себе не думали о своей потрясающей способности (в отличие от «небратьев», то есть нас) чувствовать свободу, все всегда решали за них. Решили и в этот раз. Что никакая демократическая, европейская Украина не нужна. Нужен рынок, источник дешевой рабочей силы, леса, земли. Наконец, постоянный раздражитель для России и кровоточащая рана на теле Европы. А для этого отделение Крыма, позволившее Западу объявить России новую «холодную войну» и бойня в Донбассе – оказались весьма кстати.

Сегодня политики постоянно пытаются переложить друг на друга ответственность за потерю Крыма, трудно разобраться, кто больше виноват, кто меньше, но ясно одно –воевать за Крым тогда никто не собирался. Слышал я такую версию, что и за Донбасс тоже, и готовы были отпустить. Но вмешались США, которым нужна была война.

Сегодня все не так, как пять лет назад. Пропаганда «возвращения Крыма», на основе которой строится антироссийская идея современной Украины, изменила сознание целого поколения. О том, чтобы просто «забыть» про Донбасс и речи быть не может – слишком много пролито крови, донбассцев «свидомые» ненавидят, пожалуй, больше, чем крымчан, ведь те их не просто «предали», но сделали это с оружием в руках, пригласив «оккупантов».

Писать о том, что без Крыма и Донбасса было бы проще строить европейскую Украину (в которую уже мало кто верит) сегодня уже не просто не модно, но и опасно – объявят в предательстве, изобьют, убьют, посадят. Если, конечно, ты не президент. Впрочем, и президенту такие мысли могут аукнуться, и пять лет спустя после их высказывания – на очередных выборах, до которых совсем ничего. Это табу.

И если даже просто представить себе, что тогда, в 2014-м, Украина имела пусть теоретический (на практике ей, конечно, не дали бы) шанс стать цивилизованно европейской страной (как они себя пытались видеть), то теперь не осталось и его – страна всерьез и надолго связала себе руки войной с собственным народом и закрыла путь не только в Европу, но и вообще в список полноценных суверенных государств, в который она, впрочем, и за предыдущие годы «независимости» так и не сумела войти…

Москва, Дмитрий Родионов

Москва. Другие новости 12.03.19

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