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Среда, 13 марта 2019, 10:37 мск

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Саакашвили: Порошенко хотел обменять Крым на членство в ЕС и НАТО

Фото: Reuters

Скандальный политик Михаил Саакашвили сообщил о планах Петра Порошенко относительно Крыма. В 2014 году президент Украины намеревался обменять полуостров на членство страны в Евросоюзе и НАТО.

«У меня был разговор с Порошенко, и он мне сказал: ты ж практически свыкся с идеей, что Южная Осетия и Абхазия никогда не вернутся в Грузию, точно так же мы должны свыкнуться с идеей, что Крыма уже у Украины не будет – но зато мы это поменяем на членство в Евросоюзе и НАТО», – рассказал Саакашвили в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По мнению экс-президента Грузии, присоединение Крыма к России закрывает для Украины двери в ЕС и НАТО, «потому что появляется территориальный конфликт».

Напомним, Крым вошел в состав России по результатам референдума в 2014 году. Украина расценила присоединение полуострова к РФ как посягательство на суверенитет и объявила Крым оккупированной территорией.

Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год. В 2015 году политик стал гражданином Украины, советником президента и губернатором Одесской области. Однако в 2016 году Саакашвили отправили в отставку за невыполнение обещаний, а в 2017-м лишили украинского гражданства.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

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