Порошенко: Зеленский готов обменять Крым на Донбасс

Новое руководство в Киеве может признать российскую принадлежность Крыма в обмен на урегулирование конфликта в Донбассе по украинскому сценарию.

Как передаёт корреспонедент РИА «Новый День», об этом заявил экс-президент Украины Пётр Порошенко.

«Очевидно, что может», – не сомневается Порошенко.

Вместе с тем, отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что в таком случае Владимир Зеленский и его администрация сразу же утратят властные полномочия.

«Эта власть сразу же перестанет быть властью. Это будет очень опасно для людей, в первую очередь, потому что судьба новых политиков меня интересует гораздо меньше», – считает Порошенко.

Кроме того, он обвинил Зеленского в том, что тот якобы абсолютно не учитывает исходящие от России «зашкаливающие риски и угрозы».

Между тем, в Кремле уже заявляли, что рассматривать Крым в качестве объекта торговли абсурдно, так как полуостров – это территория России.

Напомним, недавно скандальный политик Михаил Саакашвили сообщил, что в 2014 году Пётр Порошенко намеревался обменять полуостров на членство страны в Евросоюзе и НАТО.

«У меня был разговор с Порошенко, и он мне сказал: ты ж практически свыкся с идеей, что Южная Осетия и Абхазия никогда не вернутся в Грузию, точно так же мы должны свыкнуться с идеей, что Крыма уже у Украины не будет – но зато мы это поменяем на членство в Евросоюзе и НАТО», – рассказал Саакашвили в интервью журналисту Дмитрию Гордону в марте текущего года.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 19.06.19

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