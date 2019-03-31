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Воскресенье, 31 марта 2019, 22:24 мск

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Тимошенко готова изображать Майдан

Фото: скрин видео пользователя YouTube «Klymenko Time»

К украинскому Центризбиркому подтянулись группы молодых людей спортивной наружности, которые наняты штабом кандидата в президенты «Незалежной» Юлии Тимошенко.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в этом убеждает телезрителей работающий в интересах окружения Петра Порошенко телеканал «Прямой».

По словам журналистов, около сотни людей «атлетичної статури» (атлетичного телосложения) окружили кольцом охраны палатки, установленные возле здания ЦИК, в одной из которых заметили депутата Верховной рады, члена партии «Батькивщина» Алену Шкрум.

«Это приемная народного депутата во время мирного собрания перед ЦИК, чтобы я могла оперативно реагировать на какие-то нарушения, если они, не дай бог, будут», – приводит слова Шкрум «Политнавигатор».

«В социальных сетях распространяется «приглашение» помитинговать за 400 грн в Киеве. Предложение актуально для молодых людей не ниже 170 см ростом и не менее 70 кг весом», – утверждается в сюжете телеканала «Прямой».

Напомним, По итогам неофициальных данных, Порошенко удалось сфальсифицировать итоги голосования и пробраться во второй тур, лишив Юлию Тимошенко всех шансов на избрание президентом Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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© 2019, РИА «Новый День»

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