Порошенко срочно купит 2 миллиона голосов для выхода во второй тур

Кандидат Пётр Порошенко за пару суток до дня голосования на выборах президента Украины опасно отстаёт от идущей на втором месте Юлии Тимошенко.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такие данные, со ссылкой на закрытую социологию, озвучил снявшийся с выборов в пользу другого кандидата депутат Верховной рады Евгений Мураев.

По словам Мураева, официально зарегистрированные ЦИК Украины социологические центры в ходе предвыборной кампании учитывали предпочтения городских жителей, игнорируя украинскую сельскую глубинку, где у Юлии Тимошенко очень высокая популярность.

В штабе Порошенко уже в курсе, что их кандидату, идущему только на третьем месте, не хватает порядка двух миллионов голосов, чтобы обойти Тимошенко и выйти во второй тур вместе с лидером гонки Владимиром Зеленским.

«С двойным отрывом от него идет Зеленский, а от Тимошенко Порошенко отстает на 5%. Жизнь показывает, что социологи часто недооценивают Тимошенко, поскольку не доезжают до удаленных деревень и сел. У нее, как правило, в итоге процент выше, чем в исследованиях. И чтобы опередить Тимошенко Порошенко необходимо купить 2 миллиона голосов», – цитирует Мураева «ПолитНавигатор».

Напомним, накануне экс-премьер-министр Украины при Януковиче Николай Азаров заявил, что кандидат Порошенко пойдёт на любые, самые откровенные фальсификации и выиграет президентские выборы, так как знает, что никакого Майдана, хотя бы отдалённо похожего на организованные масштабные беспорядки во время прошлых двух «революций», – не будет.

«Может ли быть Майдан? Мне уже приходилось отвечать, я технологию знаю доподлинно. Да, будет имитация Майдана, а такого Майдана, как у нас, который привёл к госперевороту, естественно, не будет. Потому что нет ресурсов на это, нет заказчика, нет серьёзного организатора. То есть пошумят и пошумят, на этом дело закончится», – заявил Азаров.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.03.19

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