Порошенко убеждал Зеленского не участвовать в выборах

Накануне старта предвыборной президентской кампании на Украине Пётр Порошенко встречался с тремя наиболее для него «опасными» потенциальными конкурентами в борьбе за кресло главы «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал «Коммерсанту» экс-редактор Forbes Украина, директор Bendukidze Free Market Center Владимир Федорин.

По словам Федорина, Порошенко обращался с просьбой отказаться от президентских амбиций к популярному певцу и лидеру группы «Океан Эльзы» Святославу Вакарчуку, к замглаве Совбеза Украины спецназовцу Сергею Кривоносу и к Владимиру Зеленскому.

При этом категоричный отказ Зеленского Федорин расценил как решимость популярного комика жёстко отстаивать государственные интересы Украины перед лицом России.

«Внутриполитическая повестка ни ему, ни кому другому не позволит прогнуться перед Путиным. У Зеленского неплохая стрессоустойчивость. Как и Вакарчук, и спецназовец Кривонос, он встречался до начала кампании с Порошенко. Тот убеждал их сняться с выборов. Не снялся только Зеленский», – сообщил директор Bendukidze Free Market Center.

Напомним, по мнению экспертов, проход Порошенко во второй тур даёт шансы действующему президенту «додавить» Зеленского и сохранить пост, несмотря на результаты первого тура и все данные социологии.

Ранее экс-премьер-министр Украины при Януковиче Николай Азаров заявил, что кандидат Порошенко пойдёт на любые, самые откровенные фальсификации и выиграет президентские выборы, так как знает, что никакого Майдана, хотя бы отдалённо похожего на организованные масштабные беспорядки во время прошлых двух «революций», – не будет.

Бывший политтехнолог действующего президента Сергей Гайдай также склоняется к тому, что Порошенко сохранит власть.

Однако, по его словам, это приведёт к уничтожению института президентства и легитимности всей украинской власти.

Гайдай уточнил, что его не так беспокоит ослабление института президента в «Незалежной», как делегитимизация всей власти и, в конечном итоге, развал украинской государственности.

По последним данным, подсчитано более 63% протоколов избирательных комиссий. Шоумен Владимир Зеленский остается на первом месте с результатом в 30,39%, действующий президент Петр Порошенко набирает почти в два раза меньше – 16,34%. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отстает от Порошенко более чем на 3%, собрав 13,1% голосов, и, по предварительным данным, упускает возможность выйти во второй тур выборов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.04.19

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