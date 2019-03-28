Институт президентства и легитимность всей украинской власти будут окончательно уничтожены в случае победы Петра Порошенко на выборах в марте.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил киевский политтехнолог Сергей Гайдай, бывший глава предвыборного штаба президента Украины в Виннице – неофициальной «вотчине» Петра Порошенко.

Гайдай уточнил, что его беспокоит не столько ослабление института президента в «Незалежной», сколько делегитимизация всей власти и, в конечном итоге, развал украинской государственности.

«Я не так панически отношусь к тому, что такой институт в Украине исчезнет. Я не считаю, что это конец украинской государственности.

Возможно, это новая страница, где нужно жить в стране с парламентской формой правления и, возможно, для Украины, даже не считаясь с войной.

Я напомню, что Кнессет, израильский парламент, имеет значительно больше полномочий в Израиле, который постоянно находится в состоянии войны. Именно он определяет действия армии, назначает главнокомандующего. Это может быть разная конфигурация, но это все легитимный путь», – приводит слова Гайдая «ПолитНавигатор».

«Если останется Порошенко, это уничтожит значительно больше, чем должность президента. Это вообще уничтожит легитимность украинской власти окончательно», – предупредил экс-политтехнолог Петра Порошенко.

Как сообщал «Новый День», Москва может окончательно утратить влияние на украинском направлении, если снова признает итоги выборов в «Незалежной», согласившись де-юре с существованием русофобского киевского режима.

Об этом заявил израильский военно-политический аналитик, бывший руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

Напомним, российские эксперты и политики призвали руководство РФ не признавать предстоящие выборы в «Незалежной».

Они подчеркнули, что официальное признание президентских выборов, организованных режимом Порошенко в русофобской Украине, станет политическим и дипломатическим поражением Москвы, а также имиджевым позором Кремля.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.03.19

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