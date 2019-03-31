По итогам неофициальных данных, Порошенко нарисовал себя во втором туре

На Украине придумали, как обойти официальный запрет на публикацию хода голосования до закрытия избирательных участков.

Судя по этим данным, самый непопулярный и даже ненавидимый по всем опросам человек в «Незалежной» оказался на втором месте в предпочтениях избирателей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, как «голосуют» украинские избиратели, судя по «опросам» на выходе из участков, в аллегорической форме поведал на своей странице в Facebook главный редактор украинского издания «Страна» Игорь Гужва.

Для безошибочного опознания кандидатов журналист использовал шуточные названия алкогольных напитков.

«1. Настойка крапивная «Зеленый человечек» – 27-29%. 2. Ликер «Шоколадный заяц» – 16-17%. 3. Настойка юго-восточная с корой подмосковной березы «Бойкая» – 14-15,5%. 4. Коктейль Ю-1960 – 14-14,5% 5. Коктейль «Тот, кому давно никто не пишет» – 6-6,5%. 6. Коктейль «Смех чекиста» – 6-6.5%. 7. Самогон «Скотыняка» – 4-5%. 8. Самогон «Вилка Рината» – 4-4,5%», – написал Гужва.

«Итого, разыв между 2 и 3 местом (а также 4-м) весьма незначительный. И шоколадный ликер может и не занять второе место. Но все зависит от того сколько потребителей придет за юго-восточной настойкой. Ну или за коктейлем Ю», – паясничает главред издания.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что Порошенко практически удалось сфальсифицировать итоги выборов таким образом, чтобы не вылететь в первом туре и пробраться во второй этап голосования.

В то же время, главный соперник Петра Порошенко в первом туре Юлия Тимошенко неожиданно делит третье место с Юрием Бойко, который по предыдущим соцопросам отставал от неё с более значительным отрывом.

Напомним, недавно кандидат в президенты и депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Пётр Порошенко за пару суток до дня голосования на выборах президента Украины опасно отстаёт от идущей на втором месте Юлии Тимошенко.

«С двойным отрывом от него идет Зеленский, а от Тимошенко Порошенко отстает на 5%... И чтобы опередить Тимошенко Порошенко необходимо купить 2 миллиона голосов», – заявил Мураев со ссылкой на данные закрытой социологии.

Ранее экс-премьер-министр Украины при Януковиче Николай Азаров заявил, что кандидат Порошенко пойдёт на любые, самые откровенные фальсификации и выиграет президентские выборы, так как знает, что никакого Майдана, хотя бы отдалённо похожего на организованные масштабные беспорядки во время прошлых двух «революций», – не будет.

Симферополь, Валентин Карамазов

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