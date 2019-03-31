Зеленский увеличивает отрыв от Порошенко

С начала официального подсчёта голосов до обработки Избиркомом 11% бюллетеней на выборах президента Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от идущего на втором месте Петра Порошенко с 11 до 13 процентов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют данные онлайн-голосования на сайте ЦИК Украины в 02:30 по московскому времени.

Так, у Зеленского – 29,79%, у Порошенко – 16,72, у Тимошенко – 13,65.

По мнению экспертов, проход Порошенко во второй тур даёт шансы действующему президенту «додавить» Зеленского и сохранить пост, несмотря на результаты первого тура и все данные социологии.

Ранее экс-премьер-министр Украины при Януковиче Николай Азаров заявил, что кандидат Порошенко пойдёт на любые, самые откровенные фальсификации и выиграет президентские выборы, так как знает, что никакого Майдана, хотя бы отдалённо похожего на организованные масштабные беспорядки во время прошлых двух «революций», – не будет.

Крым. Другие новости 31.03.19

Украинский «национальный экзитпол» подтвердил проход Порошенко во второй тур. / Тимошенко готова изображать Майдан. / По итогам неофициальных данных, Порошенко нарисовал себя во втором туре. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»