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Понедельник, 1 апреля 2019, 03:57 мск

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Зеленский увеличивает отрыв от Порошенко

Фото: telekritika.ua

С начала официального подсчёта голосов до обработки Избиркомом 11% бюллетеней на выборах президента Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от идущего на втором месте Петра Порошенко с 11 до 13 процентов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют данные онлайн-голосования на сайте ЦИК Украины в 02:30 по московскому времени.

Так, у Зеленского – 29,79%, у Порошенко – 16,72, у Тимошенко – 13,65.

По мнению экспертов, проход Порошенко во второй тур даёт шансы действующему президенту «додавить» Зеленского и сохранить пост, несмотря на результаты первого тура и все данные социологии.

Ранее экс-премьер-министр Украины при Януковиче Николай Азаров заявил, что кандидат Порошенко пойдёт на любые, самые откровенные фальсификации и выиграет президентские выборы, так как знает, что никакого Майдана, хотя бы отдалённо похожего на организованные масштабные беспорядки во время прошлых двух «революций», – не будет.

Крым. Другие новости 31.03.19

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© 2019, РИА «Новый День»

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