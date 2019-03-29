В Киеве ждут появления российских танков на волне «катастрофического Майдана»

Масштабные протесты и беспорядки по итогам президентских выборов на Украине спровоцируют новый приход России в совершенно разбитую и ослабленную «Незалежную».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое тревожное мнение высказал известный украинский телеведущий и бывший активный майданщик Дмитрий Гордон.

«Необходимо помнить, что как только у нас начнутся какие-то заварушки – этим немедленно воспользуется Россия. РФ всегда приходит к нам, когда мы слабы. Нельзя доводить Украину до слабости», – взывает телеведущий.

О том, что на Украине возможен новый «катастрофический Майдан», заявил на пресс-конференции в Киеве ученый секретарь Института политических и этнонациональных исследований НАН Украины Виктор Котигоренко.

«Для Петра Алексеевича было бы лучше проиграть выборы еще в первом туре, не выходя во второй. Если ему удастся выйти во второй тур и выиграть его – это будет угроза национальной безопасности Украины. Потому что нелегитимность президента.

Все массовые опросы показывают – наивысший уровень недоверия – к действующему президенту. Протестные голосования – у действующего президента. Протестные настроения, нелегитимность будут очень высоки, и какое-то неосторожное действие со стороны действующего президента или его команды может привести к протестам.

Четвертый Майдан будет для Украины катастрофическим», – приводит «ПолитНавигатор» слова Котигоренко.

«И поэтому, с точки зрения национальной безопасности, – лучше проиграть. И с точки зрения его личной перспективы ему лучше проиграть в первом туре – потому что у него будет время на эвакуацию с Банковой и время на подготовку парламентских выборов. И это время он может использовать более эффективно, потому что перестанет быть основным объектом критики», – пытается найти выход из ситуации для Порошенко украинский учёный.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.03.19

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