На Украине испугались голосующих против Порошенко «мёртвых душ» из Крыма и Донбасса

Министерство внутренних дел Украины намерено устроить тотальную проверку всех списков избирателей в стране к предстоящим в марте выборам президента.

В Киеве испугались неких «мёртвых душ» из Крыма и народных республик Донбасса, которые, по мнению МВД, могут оказаться в реестрах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщается на странице украинского ведомства в Фейсбуке, со ссылкой на главу МВД Арсена Авакова.

«В последнее время мы фиксируем, что количество людей, пересекающих линию соприкосновения и регистрирующих свое место проживания в другом городе, чтобы проголосовать, увеличилось в шесть раз», – тревожится Аваков.

«Мы будем очень пристально проверять, чтобы в реестре избирателей не было ни «мертвых душ», ни ситуации, когда за человека кто-то проголосует», – доложил украинский министр.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко пригрозил отдать приказ пограничникам не впускать на территорию страны российских наблюдателей на выборы президента 31 марта.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин категорически отказал российским наблюдателям из БДИПЧ в присутствии на украинских выборах.

Позже подобное решение приняла и Верховная рада Украины.

По словам экспертов, киевский режим предпринимает отчаянные усилия, чтобы оставить Порошенко на второй срок. Большинство наблюдателей прогнозируют, что на предстоящих президентских выборах Киев готовит масштабные фальсификации в пользу действующего главы государства.

Как сообщал «Новый День», Киев распорядился закрыть все избирательные участки на территории России, чтобы не позволить проголосовать на президентских выборах находящимся на территории РФ украинским гражданам.

Симферополь, Иван Капустин

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