В Госдепе испугались, что Россия не признает украинские выборы

Категорический отказ Порошенко допустить российских наблюдателей на предстоящие украинские выборы обеспокоил официальный Вашингтон, так как у Москвы появится юридически обоснованный повод не признавать итоги президентских выборов на Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в США поспешили сделать вежливое внушение Петру Порошенко.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Киев должен доказать свою приверженность демократии и выполнить обязательства перед миссией Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

По мнению российским экспертов, запрет на въезд в «Незалежную» наблюдателям от российских партий и организаций совершенно не волнует Запад. Другое дело – недопуск российских официальных членов миссии БДИПЧ ОБСЕ. В таком случае Россия получает правовые основания не признавать итоги украинских президентских выборов, а у Москвы будут развязаны руки в отношении киевского русофобского режима.

Понимают это и в Вашингтоне.

«Украина нуждается в наблюдателях БДИПЧ, чтобы доказать, что она придерживается демократических стандартов. В противном случае люди имеют право оспаривать (результаты) выборов. Пусть российские наблюдатели участвуют, но только под эгидой БДИПЧ», – говорится в официальном Твиттере Курта Волкера.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко пригрозил отдать приказ пограничникам не впускать на территорию страны российских наблюдателей на выборы президента 31 марта.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин категорически отказал российским наблюдателям из БДИПЧ в присутствии на украинских выборах.

Вместе с тем, ОБСЕ уже направила Москве официальное приглашение послать российских наблюдателей на выборы президента Украины в марте будущего года. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В свою очередь, в БДИПЧ ОБСЕ приструнили Павла Климкина, указав, что государства-члены ОБСЕ не имеют права отказывать в направлении своих наблюдателей другим странам, состоящим в этой организации.

В тоже время, по мнению российских политиков и экспертов, Россия уже имеет полное право не признавать украинские выборы и, мало того, обязана это сделать, чтобы иметь возможность дипломатического манёвра в отношении антироссийской Украины.

«У нас уже сегодня есть все основания не признавать никакой результат этих выборов. И не только потому, что они так плохо говорят о России, как раз не поэтому. И не только потому, что они собираются не допустить наших наблюдателей. А по той простой причине, что несколько миллионов человек, которые, являясь гражданами Украины, находятся в России, лишены будут возможности голосовать. Это означает, что любой совершённый выбор будет некорректный», – заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

В Европе крайне заинтересованы привязать и Моску, и Киев к международным обязательствам в рамках ОБСЕ, главным образом для того, чтобы сохранить рычаги влияния на Кремль.

Как сообщал «Новый День», недавно Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер предупредил о реальной угрозе распространения различных конфликтов между Москвой и Киевом, в первую очередь – керченского, на весь европейский контитнент.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.02.19

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