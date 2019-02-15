МИД РФ поставил под сомнение легитимность предстоящих на Украине выборов

Пренебрежение киевским режимом своими обязательствами перед БДИПЧ ОБСЕ по допуску российских наблюдателей на выборы президента Украины ставит под вопрос их легитимность.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на заседании МИД РФ заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Украина нарушает основополагающие европейские принципы об электоральной ответственности, а меры против российских наблюдателей являются дискриминационными с точки зрения Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Россия будет настаивать на допуске Украиной краткосрочных наблюдателей в составе миссии БДИПЧ, отметил Лукашевич.

«Киев продолжает пренебрегать основополагающими электоральными обязательствами ОБСЕ. Напомним, что украинские власти вначале приняли дискриминационное решение заблокировать допуск россиян к мониторингу президентских выборов 31 марта, а 7 февраля оформили этот запрет в виде соответствующего закона», – приводит слова Лукашевича сайт МИД РФ.

Постоянный представитель России при ОБСЕ напомнил, что с требованием к Киеву пересмотреть свою дискриминационную позицию в отношении российских наблюдателей уже обратились председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак, директора БДИПЧ Ингибьерг Гисладоттир и даже официальный представитель Госдепа Курт Волкер.

Напомним, президент «Незалежной» Порошенко, МИД Украины и Верховная рада категорически отказывают российским наблюдателям в присутствии на украинских президентских выборах 31 марта.

Как сообщал «Новый День», российские эксперты и политики призвали руководство РФ не признавать предстоящие выборы в «Незалежной».

Они подчеркнули, что официальное признание президентских выборов, организованных режимом Порошенко в русофобской Украине, станет политическим и дипломатическим поражением Москвы, а также имиджевым позором Кремля.

Позже заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин обрушился с критикой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Платошкина возмутили последние заявления Пескова, которые он расценил как согласие признать итоги предстоящих на Украине президентских выборов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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