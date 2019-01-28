«С моральной точки зрения»: Климкин категорически отказал российским наблюдателям в присутствии на украинских выборах

Министерство иностранных дел Украины решительно подтвердило отказ регистрировать официальных наблюдателей от России на украинских президентских выборах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», министр Климкин уже успел направить соответствующее уведомление в Бюро по демократии и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

«Я на самом деле не вижу тут никакой коллизии. Мы четко сказали, что МИД не будет регистрировать наблюдателей от России на следующие выборы. Мы отправили соответствующее обращение в БДИПЧ ОБСЕ. Это наша политическая позиция. Это свидетельство того, что Россия является государством-агрессором», – отрезал Климкин, добавив на ходу, что на Украине существует запрет на въезд российских мужчин от 18 до 65 лет.

Кроме того, министр не побоялся оказать открытое давление на украинский ЦИК, апеллируя, в том числе, к морали.

«Я надеюсь, что ЦИК также не будет регистрировать российских официальных наблюдателей. Это абсолютно неправильно ни с политической, ни с юридической, ни с моральной точки зрения», – цитируют Климкина украинские СМИ.

Напомним, ранее ОБСЕ направила Москве официальное приглашение послать российских наблюдателей на выборы президента Украины в марте будущего года. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Я могу сказать, что мы получили приглашение от ОБСЕ отправить наших наблюдателей в миссию, которая будет за выборами следить, так что у нас приглашение есть», – отметил Лавров.

Уже тогда МИД Украины угрожал не допустить российских наблюдателей, однако получил отповедь из ЕС.

В БДИПЧ ОБСЕ приструнили Павла Климкина, указав, что государства-члены ОБСЕ не имеют права отказывать в направлении своих наблюдателей другим странам, состоящим в этой организации.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин предупредил, что Россия не успокоится и будет настаивать на присутствии своей делегации на выборах.

Ранее ЦИК Украины в нарушение международных норм закрыл избирательные участки в России, ссылаясь на некие технические причины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.01.19

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