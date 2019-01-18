ОБСЕ позвала Москву на украинские президентские выборы

ОБСЕ направила Москве официальное приглашение послать российских наблюдателей на выборы президента Украины в марте будущего года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Я могу сказать, что мы получили приглашение от ОБСЕ отправить наших наблюдателей в миссию, которая будет за выборами следить, так что у нас приглашение есть», – отметил Лавров.

Ранее украинские власти заявляли, что не допустят на выборы наблюдателей ОБСЕ с российским гражданством.

«МИД Украины не примет заявки о регистрации российских наблюдателей. Считаю это необходимым, когда речь идет о наблюдателях от страны-агрессора»,– писал на своей странице в Facebook министр иностранных дел «Незалежной» Павел Климкин.

Однако в БДИПЧ ОБСЕ приструнили Павла Климкина, указав, что государства-члены ОБСЕ не имеют права отказывать в направлении своих наблюдателей другим странам, состоящим в этой организации.

Как сообщал «Новый День», недавно Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер предупредил о реальной угрозе распространения различных конфликтов между Москвой и Киевом, в первую очередь – керченского, на весь европейский контитнент.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.01.19

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